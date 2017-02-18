"Барселона", "Реал" и ПСЖ могут заинтересоваться Венгером

Арсен Венгер Своим заявлением о намерении продолжить тренерскую карьеру в следующем сезоне, даже если не в "Арсенале", Арсен Венгер может заинтересовать некоторые из самых могущественных клубов Европы — "Барселону", "Реал" и ПСЖ.

Реагируя на критику, которая обрушилась на него после поражения 5:1 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов, Венгер заявил, что не собирается уходить на пенсию. Арсен допустил, что в следующем сезоне будет тренировать другой клуб, если его контракт с "канонирами" не будет продлен.

"Что бы ни произошло, я буду тренировать в следующем сезоне — здесь или где-нибудь еще. Я абсолютно уверен насчет этого", — поведал Венгер в преддверии матча 5-го раунда Кубка Англии против "Саттона".

Тот факт, что Арсен представляет себя за пределами "Эмирейтс", не останется незамеченным. Как утверждает Daily Mirror, персона 67-летнего француза может стать желанной для ряда топ-клубов Европы, не говоря уже о представителях китайского и азиатского футбола.

Достоверно известно, что давний интерес к своему соотечественнику Венгеру имеет ПСЖ, чьи владельцы находятся в хороших отношениях с Арсеном и зачастую интересуются его авторитетным мнением.

Не исключен интерес к Венгеру и со стороны "Реала", который, как утверждает издание, последний раз пытался переманить Арсена прошлым летом.

Также доступностью Венгера может заинтересоваться "Барселона", чей контракт с Луисом Энрике истекает в конце сезона. Сокрушительное поражение 4:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на этой неделе лишь подталкивает каталонцев к смене тренера.


Метки Арсенал, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 357

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. thierryhenry14 18.02.2017 17:13 # thierryhenry14
    Топ тренер. Только мелочь не может понять, что если ему дать реально хороший подбор игроков, то может получиться реально крутой клуб.

    (ответить)

  2. supergogi 18.02.2017 17:06 # supergogi
    возглавит барсу и будет карать гей-гуннеров

    (ответить)

  3. kamilfo 18.02.2017 17:01 # kamilfo
    Продлит - зачем ему уходить, не ясно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: