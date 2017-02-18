"Барселона", "Реал" и ПСЖ могут заинтересоваться Венгером

Своим заявлением о намерении продолжить тренерскую карьеру в следующем сезоне, даже если не в "Арсенале", Арсен Венгер может заинтересовать некоторые из самых могущественных клубов Европы — "Барселону", "Реал" и ПСЖ.

Реагируя на критику, которая обрушилась на него после поражения 5:1 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов, Венгер заявил, что не собирается уходить на пенсию. Арсен допустил, что в следующем сезоне будет тренировать другой клуб, если его контракт с "канонирами" не будет продлен.



"Что бы ни произошло, я буду тренировать в следующем сезоне — здесь или где-нибудь еще. Я абсолютно уверен насчет этого", — поведал Венгер в преддверии матча 5-го раунда Кубка Англии против "Саттона".



Тот факт, что Арсен представляет себя за пределами "Эмирейтс", не останется незамеченным. Как утверждает Daily Mirror, персона 67-летнего француза может стать желанной для ряда топ-клубов Европы, не говоря уже о представителях китайского и азиатского футбола.



Достоверно известно, что давний интерес к своему соотечественнику Венгеру имеет ПСЖ, чьи владельцы находятся в хороших отношениях с Арсеном и зачастую интересуются его авторитетным мнением.



Не исключен интерес к Венгеру и со стороны "Реала", который, как утверждает издание, последний раз пытался переманить Арсена прошлым летом.



Также доступностью Венгера может заинтересоваться "Барселона", чей контракт с Луисом Энрике истекает в конце сезона. Сокрушительное поражение 4:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на этой неделе лишь подталкивает каталонцев к смене тренера.