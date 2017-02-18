Конте: "Уход Клаттенбурга – большая потеря для лиги"

Антонио Конте и Марк Клаттенбург Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал переезд Марка Клаттенбурга в Саудовскую Аравию большой потерей для Премьер-Лиги.

Накануне стало известно, что 41-летний Клаттенбург покидает Премьер-Лигу, приняв предложение стать главой судейского корпуса в Саудовской Аравии. На новом посту Марк будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в год, что в пять раз выше его текущей зарплаты.

Несмотря на то, что Клаттенбург не раз принимал спорные решения в соперников пользу "Челси", - чего стоят только оскорбления в адрес полузащитника "синих" Джон Оби Микеля - Конте видит в его отъезде большую потерю для Премьер-Лиги.

"Мне очень жаль, ведь Клаттенбург – хороший арбитр. Это плохие новости для Премьер-Лиги, поскольку Марк был и остается одним из лучших рефери в стране. Мы должны уважать его выбор", - цитирует Конте ESPN.

Отметим, что в 2014 году, еще будучи тренером "Ювентуса", Антонио набросился с гневной критикой на Клаттенбурга после полуфинального матча Лиги Европы с "Бенфикой". Итальянец утверждал, что "Марк просто не соответствует стандартам УЕФА", но с тех пор, похоже, поменял свое мнение.



Метки Клаттенбург, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 920

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Последние комментарии:




  1. dnb 18.02.2017 16:54 # dnb
    теперь у арабов самая честная лига

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  2. bormantt 18.02.2017 16:31 # bormantt
    Дак это у него итальянский сарказм)

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  3. melwood-lfc 18.02.2017 16:26 # melwood-lfc
    Оливер должен выходить на первые роли в судейских бригадах

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  4. nejnyi 18.02.2017 16:18 # nejnyi
    На новом посту Марк будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в год, что в пять раз выше его текущей зарплаты.

    За год зарабатывает меньше чем ОскарХалкТевез за неделю.
    Судьи оказывается не очень то и много получают, отсюда и коррупция.

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  5. chelsea-69 18.02.2017 16:04 # chelsea-69
    Ну давайте спецы, кидайте свой топ 4 рефери

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