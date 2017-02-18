Конте: "Уход Клаттенбурга – большая потеря для лиги"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал переезд Марка Клаттенбурга в Саудовскую Аравию большой потерей для Премьер-Лиги.

Накануне стало известно, что 41-летний Клаттенбург покидает Премьер-Лигу, приняв предложение стать главой судейского корпуса в Саудовской Аравии. На новом посту Марк будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в год, что в пять раз выше его текущей зарплаты.



Несмотря на то, что Клаттенбург не раз принимал спорные решения в соперников пользу "Челси", - чего стоят только оскорбления в адрес полузащитника "синих" Джон Оби Микеля - Конте видит в его отъезде большую потерю для Премьер-Лиги.



"Мне очень жаль, ведь Клаттенбург – хороший арбитр. Это плохие новости для Премьер-Лиги, поскольку Марк был и остается одним из лучших рефери в стране. Мы должны уважать его выбор", - цитирует Конте ESPN.



Отметим, что в 2014 году, еще будучи тренером "Ювентуса", Антонио набросился с гневной критикой на Клаттенбурга после полуфинального матча Лиги Европы с "Бенфикой". Итальянец утверждал, что "Марк просто не соответствует стандартам УЕФА", но с тех пор, похоже, поменял свое мнение.