Конте: "Уход Клаттенбурга – большая потеря для лиги"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал переезд Марка Клаттенбурга в Саудовскую Аравию большой потерей для Премьер-Лиги.
Накануне стало известно, что 41-летний Клаттенбург покидает Премьер-Лигу, приняв предложение стать главой судейского корпуса в Саудовской Аравии. На новом посту Марк будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в год, что в пять раз выше его текущей зарплаты.
Несмотря на то, что Клаттенбург не раз принимал спорные решения в соперников пользу "Челси", - чего стоят только оскорбления в адрес полузащитника "синих" Джон Оби Микеля - Конте видит в его отъезде большую потерю для Премьер-Лиги.
"Мне очень жаль, ведь Клаттенбург – хороший арбитр. Это плохие новости для Премьер-Лиги, поскольку Марк был и остается одним из лучших рефери в стране. Мы должны уважать его выбор", - цитирует Конте ESPN.
Отметим, что в 2014 году, еще будучи тренером "Ювентуса", Антонио набросился с гневной критикой на Клаттенбурга после полуфинального матча Лиги Европы с "Бенфикой". Итальянец утверждал, что "Марк просто не соответствует стандартам УЕФА", но с тех пор, похоже, поменял свое мнение.
18.02.2017 16:00
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Последние комментарии:
теперь у арабов самая честная лига
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Дак это у него итальянский сарказм)
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Оливер должен выходить на первые роли в судейских бригадах
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На новом посту Марк будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в год, что в пять раз выше его текущей зарплаты.
За год зарабатывает меньше чем ОскарХалкТевез за неделю.
Судьи оказывается не очень то и много получают, отсюда и коррупция.
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Ну давайте спецы, кидайте свой топ 4 рефери
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