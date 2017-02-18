Рэднапп: "Тоттенхэм" выиграет Премьер-Лигу в течение четырех лет"
Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что в течение четырех лет "шпоры" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги.
Проиграв чемпионскую гонку "Лестеру" в минувшем сезоне, подопечные Почеттино, по всей видимости, выбыли из борьбы за титул в этом. На такие мысли Маурисио подвел гостевой проигрыш "Ливерпуль" на прошлой неделе.
Тем не менее, Рэднапп, тренировавший "Тоттенхэм" на протяжении нескольких лет, уверен, что молодое поколение "шпор" сможет реализовать свой потенциал и в обозримом будущем, наконец, выиграть Премьер-Лигу.
"Они показывают великолепный футбол при Почеттино, мне нравится, как они играют, как активно подключаются вперед их крайние защитники. Уверен, "Тоттенхэм" сделает шаг вперед и выиграет Премьер-Лигу в течение ближайших 3-4 лет".
"Возможно, сейчас они начинают терять силы, возможно, Почеттино не хватает трех-четырех игроков для безболезненной ротации. Но если бы мне позволили управлять любой командой на выбор, я бы взял именно "Тоттенхэм", - цитирует Рэднаппа BBC.
18.02.2017 15:00
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Последние комментарии:
А я допускаю что ТТХ станет чемпионом. После Лестера знаете ли даже в чемпионство Плимута поверишь...
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челси станет клубом не пидарасов в течении 2х лет
ну вы поняли такие заголовки фантастические
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Вспомнился "Пес" Газзаев, который собирался в течение трех лет выиграть ЛЧ с Динамо К
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можно было бы забиться с Харри на пузырь вискаря,но поездка в Англию за бутылкой дороже обойдётся
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Первый же год без лиги чемпионов и все разбегутся)))
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