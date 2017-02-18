Рэднапп: "Тоттенхэм" выиграет Премьер-Лигу в течение четырех лет"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что в течение четырех лет "шпоры" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги.

Проиграв чемпионскую гонку "Лестеру" в минувшем сезоне, подопечные Почеттино, по всей видимости, выбыли из борьбы за титул в этом. На такие мысли Маурисио подвел гостевой проигрыш "Ливерпуль" на прошлой неделе.



Тем не менее, Рэднапп, тренировавший "Тоттенхэм" на протяжении нескольких лет, уверен, что молодое поколение "шпор" сможет реализовать свой потенциал и в обозримом будущем, наконец, выиграть Премьер-Лигу.



"Они показывают великолепный футбол при Почеттино, мне нравится, как они играют, как активно подключаются вперед их крайние защитники. Уверен, "Тоттенхэм" сделает шаг вперед и выиграет Премьер-Лигу в течение ближайших 3-4 лет".



"Возможно, сейчас они начинают терять силы, возможно, Почеттино не хватает трех-четырех игроков для безболезненной ротации. Но если бы мне позволили управлять любой командой на выбор, я бы взял именно "Тоттенхэм", - цитирует Рэднаппа BBC.