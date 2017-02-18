Рэднапп: "Тоттенхэм" выиграет Премьер-Лигу в течение четырех лет"

Тоттенхэм Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что в течение четырех лет "шпоры" выиграют чемпионский титул Премьер-Лиги.

Проиграв чемпионскую гонку "Лестеру" в минувшем сезоне, подопечные Почеттино, по всей видимости, выбыли из борьбы за титул в этом. На такие мысли Маурисио подвел гостевой проигрыш "Ливерпуль" на прошлой неделе.

Тем не менее, Рэднапп, тренировавший "Тоттенхэм" на протяжении нескольких лет, уверен, что молодое поколение "шпор" сможет реализовать свой потенциал и в обозримом будущем, наконец, выиграть Премьер-Лигу.

"Они показывают великолепный футбол при Почеттино, мне нравится, как они играют, как активно подключаются вперед их крайние защитники. Уверен, "Тоттенхэм" сделает шаг вперед и выиграет Премьер-Лигу в течение ближайших 3-4 лет".

"Возможно, сейчас они начинают терять силы, возможно, Почеттино не хватает трех-четырех игроков для безболезненной ротации. Но если бы мне позволили управлять любой командой на выбор, я бы взял именно "Тоттенхэм", - цитирует Рэднаппа BBC.



Метки Рэднапп, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 18.02.2017 15:45 # scouser2005
    А я допускаю что ТТХ станет чемпионом. После Лестера знаете ли даже в чемпионство Плимута поверишь...

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  2. blackdreamer 18.02.2017 15:31 # blackdreamer
    челси станет клубом не пидарасов в течении 2х лет
    ну вы поняли такие заголовки фантастические

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  3. vyrentz 18.02.2017 15:29 # vyrentz
    Вспомнился "Пес" Газзаев, который собирался в течение трех лет выиграть ЛЧ с Динамо К

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  4. dimon70 18.02.2017 15:25 # dimon70
    можно было бы забиться с Харри на пузырь вискаря,но поездка в Англию за бутылкой дороже обойдётся

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  5. shingero 18.02.2017 15:18 # shingero
    Первый же год без лиги чемпионов и все разбегутся)))

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