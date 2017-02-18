Гвардиола: "Никогда не вернусь в "Барселону"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не вернется на тренерский мостик "Барселоны".

Значительная часть игровой и тренерской карьер Гвардиолы связана с каталонским клубом. За четыре года в качестве рулевого "Барсы" Хосеп выиграл 14 трофеев.



Поражение 4:0 на этой неделе от ПСЖ в Лиге Чемпионов усилило слухи о том, что "Барса" собирается искать замену Луису Энрике в конце сезона. Однако Гвардиола не заинтересован в возвращении на "Ноу Камп" – ни грядущим летом, ни в более отдаленной перспективе.



"У них еще есть 90 минут, и случиться может всякое. Если и существует команда, способная отыграться после 4:0, то это "Барса", с их характером".



"Я никогда не вернусь в "Барселону", чтобы тренировать. Мой период там остался позади. "Барселона" — по-прежнему лучшая команда в мире. Такого рода матчи всегда удивляют, но в футболе бывает всякое".



"Когда ты доминируешь в мировом футболе, то это нормально, что люди ожидают от тебя сохранения своего уровня, но, зная Луиса и немного игроков, мой совет вам не усердствовать с разговорами, потому что они восстановятся и докажут вашу неправоту".



"Они делали годами, доминируя в футболе 10 лет, и они остаются лучшей командой в мире", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.