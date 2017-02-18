Клопп: "Ливерпуль" работает над приобретениями"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что его клуб уже ведет переговоры с несколькими игроками, которые могут перебраться на "Энфилд" грядущим летом.

Приоритетом "красных" в остатке сезона станет завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги. От того, попадут ли подопечные Клоппа в Лигу Чемпионов, будет зависеть их активность на трансферном рынке, но работа по поиску усиления уже ведется.

По словам Юргена, в данный момент "Ливерпуль" работает над несколькими потенциальными новичками. Одно из первых мест в списке желанных целей Клоппа занимает его соотечественник — вингер "Байера" Юлиан Брандт.

"Мы ведем переговоры с различными людьми: игроками, агентами и тому подобными. К данному моменту принято не так много решений. Да и зачем им спешить на данной стадии?"

"Однако мы продвигаемся. Уверен, в конце концов у нас будет действительно хорошая команда. У нас уже сейчас хорошая команда, но добавив к ней нескольких хороших игроков, мы сделаем ее еще лучше. У нас есть хорошая база".

"Не думаю, что от попадания в Лигу Чемпионов будет зависеть наша привлекательность, но посмотрим. В данный момент нам не нужно говорить о Лиге Чемпионов, потому что мы туда еще даже не попали".

"Конечно, участие в Лиге Чемпионов способно оказать влияние на нашу трансферную активность. Нам потребовался бы более глубокий состав, ведь к Лиге Чемпионов нужно готовиться. Это без вопросов".

"Даже внутри лиги в этом сезоне нам бы не помешал более глубокий состав из-за случившихся травм. Однако мы преодолели этот период".

"Мы готовы адаптировать свои планы под столько турниров, в скольких мы сыграем в следующем году", — сообщил Клопп Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. chev11 18.02.2017 13:49 # chev11
    Ну и кто пойдет к физруку? Очередные вейналдумы за 30 лямов?

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  2. ganinilyha 18.02.2017 13:13 # ganinilyha
    Купите Шатова

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  3. tabooo 18.02.2017 13:06 # tabooo
    давай бл пили пару топарей в центр поля
    и гк

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  4. pistolero-lfc 18.02.2017 13:04 # pistolero-lfc
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    И потом заживём! ЮнВа

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