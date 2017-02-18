Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал иностранных тренеров проявить уважение к Кубку Англии, а также пообещал выставить сильный состав на воскресный матч 5-го раунда против "Блэкберна".

По ходу этого сезона ряд коллег Моуриньо по Премьер-Лиге открыто — словами или делом — демонстрировали свое пренебрежение к Кубку Англии. В их числе Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Клаудио Раньери из "Лестера".



Жозе вспоминает случай из собственной карьеры, когда в 2005 году он пожертвовал Кубком Англии, проиграв с "Челси" "Ньюкаслу" (1:0), а затем об этом пожалел. Португалец выучил свой урок и теперь надеется, что другие тренеры тоже проникнутся важностью этого турнира.



"Мне приходилось жертвовать Кубком Англии. В течение одной недели мне предстояло сыграть в Лиге Чемпионов против "Барселоны" и финал Кубка Лиги против "Ливерпуля", а между ними был матч Кубка Англии против "Ньюкасла", и я пожертвовал им, потому что не хотел чересчур рисковать".



"Я был слишком сосредоточен на "Барселоне" и "Ливерпуле". Все сложилось хорошо, потому что мы победили "Барселону" и выиграли финал против "Ливерпуля". Но чувство, что я пожертвовал Кубком Англии, не было приятным".



"Поэтому больше я не жертвую Кубком Англии. Если я проиграю, значит соперник был лучше, значит мы не сыграли хорошо, но я не собираюсь им жертвовать".



"Мы отправимся на выезд к "Блэкберну" с уважением к турниру. Мы уже сыграли против "Рединга" и "Уигана" из Чемпионшипа, так что этот уровень для нас не нов. Кроме того, играть на "Олд Траффорд" — это одно, а на выезде — другое. Поэтому я настроен серьезно. Собираюсь ли я выпустить тот же состав, что и на матч против "Сент-Этьена"? Нет. Конечно, я поменяю нескольких игроков. Но я выставлю хороший состав, и я очень уважаю это соревнование. "Манчестер Юнайтед" требует от тебя серьезного настроя на каждый матч".



"Я не знаю, почему некоторые тренеры не считают этот турнир важным. Возможно, у нас не так много английских тренеров с должной культурой".



"Возможно, у нас много иностранных тренеров, и не каждый изучает и понимает культуру этой страны. Лично я выучил урок с первого раза, в той ситуации с матчем против "Ньюкасла".



"С "Челси" мне доводилось проигрывать клубам Лиги Один и Лиги Два, но больше я никогда не жертвовал каким-либо матчем. Мы проигрывали, потому что проигрывали. Поэтому я всегда стараюсь настраиваться серьезным образом. Мне нравится "Уэмбли", мне нравится Кубок Англии, и я должен постараться заполучить этот трофей", — цитирует Моуриньо Sky Sports.