"Юнайтед" может продать Руни в Китай уже в этом месяце

"Манчестер Юнайтед" может продать своего капитана Уэйна Руни уже в этом месяце — в Китай, где трансферное окно по-прежнему открыто.

Напомним, в этом сезоне 31-летний Руни лишился места в стартовом составе "красных дьяволов". Ни как полузащитник, ни как нападающий Уэйн уже не приносит особой пользы команде Жозе Моуриньо.



И хотя от контракта Руни с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю остается еще два полных года, перспективы капитана сборной Англии на "Олд Траффорд" весьма сомнительны. Вряд ли и сам Уэйн захочет мириться с местом на лавке.



Как стало известно The Telegraph, в данный момент сразу несколько китайских клубов работают над согласованием трансфера Руни. Перебравшись в Азию, Уэйн сможет получать минимум 32 млн. фунтов в год.



Издание отмечает, что уход Руни из "Юнайтед" по окончании сезона по-прежнему выглядит более вероятным, однако клубы из Китая сохраняют уверенность, что смогут уговорить Уэйна в течение 10 ближайших дней.



Среди претендентов на Руни называются "Бэйцзин Гоань", интересовавшийся Уэйном еще прошлым летом, а также "Гуанчжоу Эвергранд Таобао", во главе которого находится экс-тренер "Челси" Луи Фелипе Сколари.



