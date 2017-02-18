"Юнайтед" может продать Руни в Китай уже в этом месяце
"Манчестер Юнайтед" может продать своего капитана Уэйна Руни уже в этом месяце — в Китай, где трансферное окно по-прежнему открыто.
Напомним, в этом сезоне 31-летний Руни лишился места в стартовом составе "красных дьяволов". Ни как полузащитник, ни как нападающий Уэйн уже не приносит особой пользы команде Жозе Моуриньо.
И хотя от контракта Руни с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю остается еще два полных года, перспективы капитана сборной Англии на "Олд Траффорд" весьма сомнительны. Вряд ли и сам Уэйн захочет мириться с местом на лавке.
Как стало известно The Telegraph, в данный момент сразу несколько китайских клубов работают над согласованием трансфера Руни. Перебравшись в Азию, Уэйн сможет получать минимум 32 млн. фунтов в год.
Издание отмечает, что уход Руни из "Юнайтед" по окончании сезона по-прежнему выглядит более вероятным, однако клубы из Китая сохраняют уверенность, что смогут уговорить Уэйна в течение 10 ближайших дней.
Среди претендентов на Руни называются "Бэйцзин Гоань", интересовавшийся Уэйном еще прошлым летом, а также "Гуанчжоу Эвергранд Таобао", во главе которого находится экс-тренер "Челси" Луи Фелипе Сколари.
18.02.2017 11:00
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Последние комментарии:
Вечные спекуляции, налюги такие налюги.
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кто это вообще такой?
когда его купили?
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Один из самых талантливых футболистов своего поколения. По звездности уступал лишь Роналду и Месси. Ну может еще и Роналдиньо но тут спорно.
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на повышение в Китай... на повышение зарплаты
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Руни, кто бы как ни говорил, а молодец. Всего что можно было достичь , он достиг . А теперь можно и о бабле подумать
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у Руни есть папа Ферги, пусть он по красоте решает как быть
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Обед приготовил, полы помыл, дома убрался... можно и на фапле посидеть)
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Могу поспорить, Джеррард зассал бы ехать в Корею.
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Руни любит бабло - а значит пора в Китай.
Из Скама он выбил максимум - теперь уже не в том положении, чтоб шантажировать очередным уходом.
Все равно он играл только ради денег.Так почему бы не заработать еще больше - при минимуме усилий.Выиграл все что можно.
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Стоит признать, что клубный рекорд - единственное, что как-то держало Рунея в Юнайтед. И объективно, если бы не руководство и тренеры МЮ,он бы хер когда побил его. Ибо в игровом плане он давно не является первым выбором на любую из позиций. Так что пусть сам решает, когда( сейчас или летом), но уходить ему пора. Это будет выгодно для обеих сторон.
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Да, однозначно уехать за баблом)
Он же из за этого в МЮ оставался)
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но ведь лучший бомбардир и Легенда клуба...зачем выгонять посреди сезона
мдаа. как можно уважать такой гнилой клубишко..хз
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Братишка Рунька бармен
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