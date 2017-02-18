Тренер "Саттона" советует "Арсеналу" готовиться к "едва теплой воде" в душевой

Главный тренер "Саттона" Пол Досуэлл призвал "Арсенал", своего соперника по 5-му раунду Кубка Англии, готовиться к реалиям, в которых существуют клубы низших дивизионов.

После поражения 5:1 в Мюнхене в рамках Лиги Чемпионов "канониров" ждет еще один выезд — к полупрофессиональному клубу "Саттон", занимающему 17-е место в Национальной Лиге — пятом английском дивизионе.



Досуэлл признается, что не испытывает симпатий к своему коллеге по тренерскому цеху Арсену Венгеру, и призывает игроков "Арсенала" заранее готовиться к едва теплой воде в душевой.



"Испытываю ли я симпатию к Венгеру? Нет. Он хорошо образован. Он 20 лет в профессии. Сэр Алекс Фергюсон, Жозе Моуриньо, Пеп Гвардиола, Венгер — таким людям я не сочувствую".



"Мы подумывали установить новые душевые головки... где-то пару секунд. Затем мы подумали: "Нет, мы не делали подобного ни для кого". Это не так, что мы не хотим показать себя гостеприимными и учтивыми, мы просто не можем позволить себе это".



"Как-то раз один из наших соперников сказал, что в раздевалках чересчур жарко. Я ответил, что это никакая не уловка — просто у нас сломался клапан на радиаторе. Наш водонагреватель разваливается. В лучшем случае вода в нашем душе будет едва теплой для них".



"У нас просто нет денег на такие вещи. Выступление в Кубке Англии не позволит нам покупать игроков — наш бюджет очень ограничен — но он позволит нам отремонтировать четыре раздевалке для молодежи".



"Реальность такова, что от денег, вырученных в Кубке Англии, мы сможем капитально обновить клуб, академию, и президент даже сказал, что мы сможем позволить себе две новых лампы освещения", — цитирует Досуэлла Evening Standard.