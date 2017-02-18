Тренер "Саттона" советует "Арсеналу" готовиться к "едва теплой воде" в душевой

Гостевая раздевалка Саттона Главный тренер "Саттона" Пол Досуэлл призвал "Арсенал", своего соперника по 5-му раунду Кубка Англии, готовиться к реалиям, в которых существуют клубы низших дивизионов.

После поражения 5:1 в Мюнхене в рамках Лиги Чемпионов "канониров" ждет еще один выезд — к полупрофессиональному клубу "Саттон", занимающему 17-е место в Национальной Лиге — пятом английском дивизионе.

Досуэлл признается, что не испытывает симпатий к своему коллеге по тренерскому цеху Арсену Венгеру, и призывает игроков "Арсенала" заранее готовиться к едва теплой воде в душевой.

"Испытываю ли я симпатию к Венгеру? Нет. Он хорошо образован. Он 20 лет в профессии. Сэр Алекс Фергюсон, Жозе Моуриньо, Пеп Гвардиола, Венгер — таким людям я не сочувствую".

"Мы подумывали установить новые душевые головки... где-то пару секунд. Затем мы подумали: "Нет, мы не делали подобного ни для кого". Это не так, что мы не хотим показать себя гостеприимными и учтивыми, мы просто не можем позволить себе это".

"Как-то раз один из наших соперников сказал, что в раздевалках чересчур жарко. Я ответил, что это никакая не уловка — просто у нас сломался клапан на радиаторе. Наш водонагреватель разваливается. В лучшем случае вода в нашем душе будет едва теплой для них".

"У нас просто нет денег на такие вещи. Выступление в Кубке Англии не позволит нам покупать игроков — наш бюджет очень ограничен — но он позволит нам отремонтировать четыре раздевалке для молодежи".

"Реальность такова, что от денег, вырученных в Кубке Англии, мы сможем капитально обновить клуб, академию, и президент даже сказал, что мы сможем позволить себе две новых лампы освещения", — цитирует Досуэлла Evening Standard.


Метки Арсенал, Кубок Англи, Саттон

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2385

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Последние комментарии:




  1. cold-siemens 18.02.2017 11:46 # cold-siemens
    осриналу сойдет, они тоже многого не могут себе позволить

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  2. mansour 18.02.2017 11:20 # mansour
    Еб..ный капитализм=феодолизм

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  3. pistolero-lfc 18.02.2017 10:43 # pistolero-lfc
    Арсенал заплатит. Без вариантов.

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  4. stepan-jam-boss 18.02.2017 10:40 # stepan-jam-boss
    Ну про лампы освещения перетолстил чутка)))

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  5. akadam 18.02.2017 10:38 # akadam
    Секрет Полишинеля.

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  6. ray-black 18.02.2017 10:08 # ray-black
    Ну просто упивается нищетой своего клуба.

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  7. mufc1994 18.02.2017 10:07 # mufc1994
    А вообще капец у них как все печально с финансами

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  8. moneymaker 18.02.2017 10:07 # moneymaker
    Технарь геям и все

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  9. raka-eve 18.02.2017 10:04 # raka-eve
    и к мылу на полу

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  10. mufc1994 18.02.2017 10:04 # mufc1994
    Они и под холодной водой в очко подолбятся

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  11. januzaj00 18.02.2017 10:02 # januzaj00
    Друг друга польют тёпленькой водичкой

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