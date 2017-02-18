"Челси" хочет купить Махмуда Дауда
"Челси" постарается приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Махмуда Дауда грядущим летом.
Контракт игрока молодежной сборной Германии с клубом Бундеслиги истекает в июне 2018, а поскольку от новой сделки Дауд отказался, его продажа грядущим летом практически неизбежна.
С прошлого лета определенный интерес к Махмуду демонстрирует "Ливерпуль", однако на сей раз конкуренция будет гораздо жестче. Если "красные" не сумеют попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, их шансы заполучить Махмуда будут мизерными.
Как сообщает The Guardian, после окончания этого сезона за Дауда собираются побороться дортмундская "Боруссия", ПСЖ, "Ювентус" — и как раз "Челси", чей главный тренер Антонио Конте уже несколько месяцев ищет полузащитника, способного действовать от штрафной до штрафной.
По информации издания, представителя игрока уже провели встречу с рядом заинтересованных клубов, включая "Челси". Ожидается, что 21-летний Дауд примет решение о своем будущем в течение ближайших недель.
18.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
видал его на неделе в матче против фиалок, ничего выдающегося.
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Дортмунд УЖЕ договорился с Гладбахом о покупке Дауда летом за 15 млн
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Челси следит за нашими трансферными целями
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Они его с судьей спутали
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И что в нем топового?Канте-топ.А это очередной вброс.Если Клопп захочет, то заберет.
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Это будет канеш пестец обидно
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в Ливерпуль этого топчега
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так себе он отбегал в игре против Фиорентины в минувший четверг
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Лайс, если увидел Дауна.
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на лавочку
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