"Челси" хочет купить Махмуда Дауда

"Челси" постарается приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Махмуда Дауда грядущим летом.

Контракт игрока молодежной сборной Германии с клубом Бундеслиги истекает в июне 2018, а поскольку от новой сделки Дауд отказался, его продажа грядущим летом практически неизбежна.



С прошлого лета определенный интерес к Махмуду демонстрирует "Ливерпуль", однако на сей раз конкуренция будет гораздо жестче. Если "красные" не сумеют попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, их шансы заполучить Махмуда будут мизерными.



Как сообщает The Guardian, после окончания этого сезона за Дауда собираются побороться дортмундская "Боруссия", ПСЖ, "Ювентус" — и как раз "Челси", чей главный тренер Антонио Конте уже несколько месяцев ищет полузащитника, способного действовать от штрафной до штрафной.



По информации издания, представителя игрока уже провели встречу с рядом заинтересованных клубов, включая "Челси". Ожидается, что 21-летний Дауд примет решение о своем будущем в течение ближайших недель.