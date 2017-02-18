"Челси" хочет купить Махмуда Дауда

Махмуд Дауд "Челси" постарается приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Махмуда Дауда грядущим летом.

Контракт игрока молодежной сборной Германии с клубом Бундеслиги истекает в июне 2018, а поскольку от новой сделки Дауд отказался, его продажа грядущим летом практически неизбежна.

С прошлого лета определенный интерес к Махмуду демонстрирует "Ливерпуль", однако на сей раз конкуренция будет гораздо жестче. Если "красные" не сумеют попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, их шансы заполучить Махмуда будут мизерными.

Как сообщает The Guardian, после окончания этого сезона за Дауда собираются побороться дортмундская "Боруссия", ПСЖ, "Ювентус" — и как раз "Челси", чей главный тренер Антонио Конте уже несколько месяцев ищет полузащитника, способного действовать от штрафной до штрафной.

По информации издания, представителя игрока уже провели встречу с рядом заинтересованных клубов, включая "Челси". Ожидается, что 21-летний Дауд примет решение о своем будущем в течение ближайших недель.


Метки Боруссия, Дауд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. john-henry 18.02.2017 10:52 # john-henry
    видал его на неделе в матче против фиалок, ничего выдающегося.

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  2. wajcik 18.02.2017 10:27 # wajcik
    Дортмунд УЖЕ договорился с Гладбахом о покупке Дауда летом за 15 млн

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  3. suarezov 18.02.2017 10:24 # suarezov
    Челси следит за нашими трансферными целями

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  4. stepan-jam-boss 18.02.2017 10:24 # stepan-jam-boss
    Они его с судьей спутали

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  5. emily-lfc-2005 18.02.2017 09:51 # emily-lfc-2005
    И что в нем топового?Канте-топ.А это очередной вброс.Если Клопп захочет, то заберет.

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  6. gerrard08 18.02.2017 09:30 # gerrard08
    Это будет канеш пестец обидно

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  7. pistolero-lfc 18.02.2017 09:21 # pistolero-lfc
    в Ливерпуль этого топчега

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  8. bunny-jr 18.02.2017 09:21 # bunny-jr
    так себе он отбегал в игре против Фиорентины в минувший четверг

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  9. moneymaker 18.02.2017 09:08 # moneymaker
    Лайс, если увидел Дауна.

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  10. palach221078 18.02.2017 09:08 # palach221078
    на лавочку

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