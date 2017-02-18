Педро счастлив остаться в "Челси"

Вингер "Челси" Педро дал понять, что окончательно отбросил мысли об уходе из клуба.

Напомним, осенью игрок сборной Испании признался, что в июне разговаривал с президентом своего бывшего клуба "Барселоны" Хосепом Бартомеу насчет своего возвращения на "Ноу Камп" после всего одного сезона в Англии.



Однако этот сезон складывается для Педро гораздо лучше, нежели его дебютный. 29-летний испанец утвердился в качестве ключевого игрока команды Антонио Конте, забив шесть голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



И хотя адаптация Педро к английскому футболу получилась непростой, теперь он полностью счастлив в "Челси" и более не помышляет о возвращении на родину.



"Это мой лучший период в этом клубе, а также лучший период для всей команды за все время, что я здесь нахожусь. Я очень счастлив здесь. Когда ты на вершине лиги и продвигаешься в Кубке Англии, то это хорошая ситуация. Мы на правильном пути".



"Прошлый год сложился непросто для меня, для клуба, для команды, но в этом году все по-другому. При этом тренере вся команда сосредоточена на борьбе за титул, в каждом матче мы чувствуем себя увереннее, чем прежде, и это хорошо. Это совершенно иначе, нежели в прошлом сезоне".



"С каждым днем я чувствую себя все более комфортно с этой командой, с этими партнерами, в этом клубе, а также у меня хорошие отношения с болельщиками. Для меня все складывается хорошо, и я очень счастлив своим положением", — цитирует Педро Evening Standard.