Луис получил неделю на восстановление

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предоставил защитнику Давиду Луису всю неделю на восстановление от травмы.

После жесткого столкновения с нападающим "Манчестер Сити "Серхио Агуэро бразилец на протяжении двух месяцев играет с перебинтованным коленом, заметно прихрамывая по ходу последних матчей.



Пауза в Премьер-Лиге позволит Луису перевести дух, провести несколько дополнительных тренировок с физиотерапевтом и вернуться во всеоружии к поединку против "Суонси" в следующие выходные.



"Все наши игроки готовы выйти на поле (в матче Кубка Англии с "Вулверхэмптоном"), но есть ситуации, которые лучше держать под контролем. Например, Маркосу Алонсо необходимо немного передохнуть, а Давиду Луису мы можем дать всю неделю на восстановление".



"С его коленом все в порядке, но, повторюсь, важно держать ситуацию под контролем. Все последние дни занимается только с тренером по физподготовке", - приводит слова Конте Goal.