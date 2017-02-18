Луис получил неделю на восстановление

Давид Луис Главный тренер "Челси" Антонио Конте предоставил защитнику Давиду Луису всю неделю на восстановление от травмы.

После жесткого столкновения с нападающим "Манчестер Сити "Серхио Агуэро бразилец на протяжении двух месяцев играет с перебинтованным коленом, заметно прихрамывая по ходу последних матчей.

Пауза в Премьер-Лиге позволит Луису перевести дух, провести несколько дополнительных тренировок с физиотерапевтом и вернуться во всеоружии к поединку против "Суонси" в следующие выходные.

"Все наши игроки готовы выйти на поле (в матче Кубка Англии с "Вулверхэмптоном"), но есть ситуации, которые лучше держать под контролем. Например, Маркосу Алонсо необходимо немного передохнуть, а Давиду Луису мы можем дать всю неделю на восстановление".

"С его коленом все в порядке, но, повторюсь, важно держать ситуацию под контролем. Все последние дни занимается только с тренером по физподготовке", - приводит слова Конте Goal.



Метки Конте, Луис, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 18.02.2017 07:00

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  1. desower 18.02.2017 07:56 # desower
    Тренерам арсенала на заметку.

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  2. davit-chelseafan 18.02.2017 07:39 # davit-chelseafan
    Надеюсь увидеть в составе Аке и Зума. Возможно шанс получат Айна и/или Кеннеди. А Луизу скорейшего восстановления. Без него нам в АПЛ не обойтись

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  3. second005 18.02.2017 07:03 # second005
    Без этих двоих, еПарей Ливерпуля разнесут.

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