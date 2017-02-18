Лучшие голы Премьер-Лиги в январе (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.
18.02.2017 06:00
Просмотров: 1137
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.
18.02.2017 06:00
Просмотров: 1137
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Последние комментарии:
Михайло, спасибо что живой
(ответить)
Гол Жиру лучший!
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Луиз
Кэролл
Жиру
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Кароч, на сегодня:
Вулверхемптон - Челси П2 и 2ИТБ 1.5
Бернли - Линкольн Сити П1
Хоффенхайм-Дармштадт 98 Ф1 (-1)
Лорьян-Ницца Ф2 (0)
Севилья-Эйбар П1
Айнтрахт-Ингольштадт-04 П1
Итоговый коэффициент: 21.697
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1)Луиз
2)жиру
3)керол
(ответить)
Жиру,
Керолл,
Дэвис
(ответить)
Жиру,
Керолл,
Луиз
(ответить)
Пусть вернутся те времена,когда было:
1.Бэйл
2.Бэйл
3.Бэйл
(ответить)
Жиру
Руни
Луиз
(ответить)
Руни Луиз Жиру
(ответить)
Все голы заслуженные, кроме пятой позиции.. петушары ни о чом!!!
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Миша, ты смеешься чтоле?
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Жиру, Брант, Заха.
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Как ни странно, все голы хороши
(ответить)
1. Руни
2. Жиру
3. Луиз
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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