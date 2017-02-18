Лучшие голы Премьер-Лиги в январе (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1137

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 18.02.2017 08:49 # pistolero-lfc
    Михайло, спасибо что живой

    (ответить)

  2. mediachelseafan 18.02.2017 08:41 # mediachelseafan
    Гол Жиру лучший!

    (ответить)

  3. second005 18.02.2017 08:32 # second005
    Луиз
    Кэролл
    Жиру

    (ответить)

  4. second005 18.02.2017 08:26 # second005
    Кароч, на сегодня:

    Вулверхемптон - Челси П2 и 2ИТБ 1.5

    Бернли - Линкольн Сити П1

    Хоффенхайм-Дармштадт 98 Ф1 (-1)

    Лорьян-Ницца Ф2 (0)

    Севилья-Эйбар П1

    Айнтрахт-Ингольштадт-04 П1

    Итоговый коэффициент: 21.697

    (ответить)

  5. luckymen 18.02.2017 08:21 # luckymen
    1)Луиз
    2)жиру
    3)керол

    (ответить)

  6. proximo-sea 18.02.2017 08:07 # proximo-sea
    Жиру,
    Керолл,
    Дэвис

    (ответить)

  7. davit-chelseafan 18.02.2017 07:27 # davit-chelseafan
    Жиру,
    Керолл,
    Луиз

    (ответить)

  8. superspurs777 18.02.2017 07:12 # superspurs777
    Пусть вернутся те времена,когда было:
    1.Бэйл
    2.Бэйл
    3.Бэйл

    (ответить)

  9. vakudza05 18.02.2017 07:10 # vakudza05
    Жиру
    Руни
    Луиз

    (ответить)

  10. fc-man-un-1878 18.02.2017 07:08 # fc-man-un-1878
    Руни Луиз Жиру

    (ответить)

  11. manchun 18.02.2017 07:04 # manchun
    Все голы заслуженные, кроме пятой позиции.. петушары ни о чом!!!

    (ответить)

  12. billy-talent 18.02.2017 06:38 # billy-talent
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    Миша, ты смеешься чтоле?

    (ответить)

  13. akadam 18.02.2017 06:20 # akadam
    Жиру, Брант, Заха.

    (ответить)

  14. puhovik-vengera 18.02.2017 06:09 # puhovik-vengera
    Как ни странно, все голы хороши

    (ответить)

  15. karandash 18.02.2017 06:08 # karandash
    1. Руни
    2. Жиру
    3. Луиз

    (ответить)

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