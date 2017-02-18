Гвардиола не уверен, что Жезус сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сомневается, что нападающий Габриэль Жезус сможет сыграть в остатке сезона.

После впечатляющего старта своей карьеры в Англии Жезус столкнулся с неприятностью: в гостевом матче против "Борнмута" в понедельник бразилец неудачно приземлился на ногу, заработав травму стопы.



На днях Габриэлю была проведена операция, на восстановление после которой нападающему потребуется от двух до трех месяцев. Гвардиола, давший шанс Жезусу сразу после его прибытия в январе, сомневается, что нападающий сможет сыграть в остатке кампании.



"Накануне вечером ему сделали операцию, поэтому теперь нужно правильно восстановиться. Он вернется тогда, когда будет здоров и наберет форму. Я не знаю, когда именно это произойдет – в конце нынешнего сезона или уже летом".



"Мы должны сохранять спокойствие и оказать Жезусу поддержку, в которой нуждается он и его семья. Мы будем ждать его возвращения", - приводит слова Гвардиолы Goal.