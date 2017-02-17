Билич мечтает о приобретении Модрича

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич рассказал, что мечтает заполучить полузащитника "Реала" Луку Модрича.

В свое время именно Билич привлек Луку к выступлениям за сборную Хорватии, где тот дослужился до статуса лидера. Прямо сейчас Модрич совмещает это с важной ролью в центре поля "Реала".



По словам Билича, если бы ему предложили подписать Лионеля Месси из "Барселоны", он бы немедленно согласился. Но по-настоящему мечтает Славен о покупке своего соотечественника.



"Кого бы я хотел подписать? Конечно, Месси. А если серьезно, в футболе есть игрок, которого я мечтаю заполучить в свой клуб – это Модрич. Не только потому, что он хорват, но и потому, что для меня сделают скидку", - цитирует Билича ESPN.