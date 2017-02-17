"Борнмут" обвинен в нарушении антидопинговых правил

Вслед за "Манчестер Сити", FA предъявила обвинения и "Борнмуту" относительно нарушения антидопинговых правил.

Напомним, лишь накануне Ассоциация наложила на "горожан" штраф в размере 35 тысяч фунтов за то, что они в течение года трижды нарушили правила, обязывающие клубы сохранять актуальность информации относительно местоположения своих игроков в любой момент времени.



Теперь аналогичное нарушение вменяется и "Борнмуту". У "вишенок", которые в данный момент проводят тренировочный сбор в Мадриде, есть время до 23 февраля, чтобы ответить на обвинения. Скорее всего, им тоже удастся отделаться денежным штрафом.