Доминик Соланке покинет "Челси" в конце сезона

Талантливый юниор "Челси" Доминик Соланке не договорился с клубом о новом контракте и теперь покинет "Стэмфорд Бридж" после окончания этого сезона.

Соланке находится в системе "синих" с восьми лет, являясь не только одним из ярчайших продуктов клубной академии, но и одной из главных надежд всего английского футбола — Доминик поиграл за сборную Англии на всех возрастных уровнях, за исключением взрослого.



Однако действующий контракт 19-летнего нападающего истекает уже в конце этого сезона. Как стало известно Evening Standard, "Челси" сделал все возможное, чтобы удержать своего воспитанника, но тот в ходе переговоров о новой сделке выдвинул непомерные требования.



Соланке не просто потребовал повысить себе зарплату в несколько раз — с нынешних 7 до 50 тысяч фунтов в неделю — но попросил гарантий игрового времени в первой команде. Ни того, ни другого клуб пообещать Доминику не смог. Переговоры завершились провалом и возобновлены не будут.



Таким образом, теперь Соланке покинет "Стэмфорд Бридж" по окончании этого сезона. Если Доминик, обладая статусом свободного агента, перейдет в другой английский клуб, "Челси" все равно получит компенсацию — за воспитание игрока, порядка 8 млн. фунтов.



"Я не уверен насчет его будущего. Его желание заключается в том, чтобы уйти", — сообщил сегодня на пресс-конференции главный тренер "Челси" Антонио Конте.



Издание отмечает, что своим близким друзьям Соланке поведал о планах продолжить карьеру в "Ливерпуле", однако источники из мерсисайдского клуба отрицают свой интерес к Доминику.



Добавим, что Соланке дебютировал за первую команду "синих" еще в 2014 году против "Марибора", в свои 17 лет став самым юным игроком клуба в Лиге Чемпионов. Правда, с тех пор Доминик более не провел ни одного официального матча за "Челси", а в прошлом сезоне, выступая на правах аренды за "Витесс", никак себя не проявил.