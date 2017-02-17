Вопрос с будущим Диего Косты будет решен в конце сезона

Наставник "Челси" Антонио Конте объявил, что вопрос с будущем нападающего Диего Косты в клубе будет решен в конце сезона.

Несмотря на некоторый спад в последние недели, Коста впечатляющим образом проводит этот сезон и имеет на своем счету уже 15 голов в рамках Премьер-Лиги. Клуб заметил успехи своего бомбардира еще несколько месяцев назад, инициировав переговоры о новом контракте.



Однако в прошлом месяце 28-летний испанец стал трансферной целью китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", на фоне чего поссорился с Конте. И хотя эта неприятная история осталась позади, "синие" не спешат возобновлять диалог со своим бомбардиром.



"Думаю, сейчас очень важно сосредоточиться на настоящем и не забегать сильно вперед. В конце сезона мы разберемся в этой ситуации".



"Да, я уверен, что он останется. Но я повторюсь: сейчас важно сохранять высокую концентрацию на настоящем. А наше настоящее — это завтрашний матч с "Вулверхэмптоном". Мы обязаны выйти в следующий раунд Кубка Англии", — цитирует Конте Evening Standard.