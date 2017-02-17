Вопрос с будущим Диего Косты будет решен в конце сезона

Диего Коста Наставник "Челси" Антонио Конте объявил, что вопрос с будущем нападающего Диего Косты в клубе будет решен в конце сезона.

Несмотря на некоторый спад в последние недели, Коста впечатляющим образом проводит этот сезон и имеет на своем счету уже 15 голов в рамках Премьер-Лиги. Клуб заметил успехи своего бомбардира еще несколько месяцев назад, инициировав переговоры о новом контракте.

Однако в прошлом месяце 28-летний испанец стал трансферной целью китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", на фоне чего поссорился с Конте. И хотя эта неприятная история осталась позади, "синие" не спешат возобновлять диалог со своим бомбардиром.

"Думаю, сейчас очень важно сосредоточиться на настоящем и не забегать сильно вперед. В конце сезона мы разберемся в этой ситуации".

"Да, я уверен, что он останется. Но я повторюсь: сейчас важно сохранять высокую концентрацию на настоящем. А наше настоящее — это завтрашний матч с "Вулверхэмптоном". Мы обязаны выйти в следующий раунд Кубка Англии", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2017 19:00

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  1. chelsea-69 17.02.2017 19:31 # chelsea-69
    Вот кто щя лучший нап в АПЛ?
    Правильно - гувнapь!
    Диего! Диего! Диего! Диего!

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  2. staryi-eblan 17.02.2017 19:10 # staryi-eblan
    Последний официальный словарь иероглифов Китайского языка содержит более 106 тысяч иероглифов .. ..

    А Д Л- ад для лингвиста

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  3. dragonishka 17.02.2017 19:00 # dragonishka
    Усыпить

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