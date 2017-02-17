Венгер отрицает скандал в раздевалке "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отрицает, что после поражения от "Баварии" в раздевалке "канониров" вспыхнул скандал.
Сегодня в желтой прессе появилась информация, что после поражения в Мюнхене (5:1) нападающий "канониров" Алексис Санчес высказал недовольство партнерами по команде, а помощнику Венгера Стиву Болду пришлось успокоить ситуацию, бросив в стену бутылку с водой.
По словам француза, в раздевалке "Арсенала" действительно царила не самая благодушная атмосфера, но никакого скандала не произошло – только печаль и уныние.
"Нет, никакого скандала не было. Да, игроки были глубоко разочарованы и подавлены, но никакого инцидента в раздевалке не произошло", - цитирует Венгера Sky Sports.
Также Арсен объяснил, чем продиктовано решение дать выходной Санчесу, который буквально накануне был замечен в Испании.
"Санчесу предстоит судебное разбирательство в Барселоне. На тренировке же он появится только завтра", - добавил Венгер.
17.02.2017 18:00
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