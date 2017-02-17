Приоритет для Раньери – выживание в Премьер-Лиге

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что сохранение прописки в Премьер-Лиге остается для него приоритетной задачей на остаток сезона.

В течение ближайших нескольких дней подопечные Раньери проведут матчи Кубка Англии и Лиги Чемпионов, где добрались уже до стадии 1/8 финала. Близость трофея не повлияет на приоритеты Клаудио – первоочередной задачей итальянца остается выживание в Премьер-Лиге.



"Наша цель – Премьер-Лига. Вот и весь разговор. Конечно, мы сделаем все возможное в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, но наша задача остается прежней – обезопасить себя от вылета из Премьер-Лиги".



"Против "Дерби" (в шестом раунде Кубка Англии) я дал шанс игрокам запаса, а теперь (против "Миллуолла") хочу выпустить других футболистов, чтобы они показали, на что способны и насколько могут быть хороши", - приводит слова Раньери Sky Sports.