Клопп связывает кризис "Ливерпуля" с календарем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп связывает неудачи своей команды в начале календарного года с суровым графиком игр.

Первый месяц года сложился для "красных" не самым лучшим образом: команда Клоппа не сумела прорваться в финал Кубка Лиги, вылетела из Кубка Англии и отпустила на расстояние 11 очков лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".



По мнению Клоппа, на его подопечных негативно отразился график из 12 матчей за 40 дней: если "синие" могут проводить практически все матчи одним составом, то Юрген такого не может себе позволить.



"Большим уроком для меня был период на стыке декабря и января. Даже "Челси" не смог пройти этот отрезок без проблем, зато они могли выставлять один и тот же состав. Они еще на ранней стадии вылетели из Кубка Лиги, Антонио Конте даже упомянул об этом, сказав, что они могут играть 13-14 игроками практически всегда".



"В декабре мы лишились некоторых игроков и столкнулись с жестким графиком. Вы могли заметить большую разницу в нашей игре между матчами с "Манчестер Сити" (31 декабря) и "Сандерлендом" (1 января). Это не означает, что мы должны были поменять всех игроков в Сандерленде, но на некоторые другие обстоятельства - пенальти в наши ворота, упущенные моменты - мы повлиять не можем".



"Мы могли бы набрать на два, три или даже четыре очка больше. Мы могли бы победить "Манчестер Юнайтед", если бы они не забили из офсайда. В таком случае мы набрали бы 51 очко вместо 49".



"Возможно, мы просто не привыкли быть топ-клубом и играть в режиме топ-клуба. Возможно, дело в этом. Мы не так умны, как "Челси", который открывает счет, делает счет 2:0, а потом сушит игру", - цитирует Клоппа The Guardian.