Клопп связывает кризис "Ливерпуля" с календарем

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп связывает неудачи своей команды в начале календарного года с суровым графиком игр.

Первый месяц года сложился для "красных" не самым лучшим образом: команда Клоппа не сумела прорваться в финал Кубка Лиги, вылетела из Кубка Англии и отпустила на расстояние 11 очков лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

По мнению Клоппа, на его подопечных негативно отразился график из 12 матчей за 40 дней: если "синие" могут проводить практически все матчи одним составом, то Юрген такого не может себе позволить.

"Большим уроком для меня был период на стыке декабря и января. Даже "Челси" не смог пройти этот отрезок без проблем, зато они могли выставлять один и тот же состав. Они еще на ранней стадии вылетели из Кубка Лиги, Антонио Конте даже упомянул об этом, сказав, что они могут играть 13-14 игроками практически всегда".

"В декабре мы лишились некоторых игроков и столкнулись с жестким графиком. Вы могли заметить большую разницу в нашей игре между матчами с "Манчестер Сити" (31 декабря) и "Сандерлендом" (1 января). Это не означает, что мы должны были поменять всех игроков в Сандерленде, но на некоторые другие обстоятельства - пенальти в наши ворота, упущенные моменты - мы повлиять не можем".

"Мы могли бы набрать на два, три или даже четыре очка больше. Мы могли бы победить "Манчестер Юнайтед", если бы они не забили из офсайда. В таком случае мы набрали бы 51 очко вместо 49".

"Возможно, мы просто не привыкли быть топ-клубом и играть в режиме топ-клуба. Возможно, дело в этом. Мы не так умны, как "Челси", который открывает счет, делает счет 2:0, а потом сушит игру", - цитирует Клоппа The Guardian.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 17.02.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. xxx7xxx7xxx7 17.02.2017 16:51 # xxx7xxx7xxx7
    В этом сезоне Ливерпуль выиграл 7 матчей,сыграл 3 ничьи и ни разу не проиграл когда отдыхал 7 дней перед матчами.У них впереди 13 недель отдыха и 13 матчей,вывод тут только один - Ливерпуль будет в топ 4.

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  2. abracadabra55 17.02.2017 16:43 # abracadabra55
    MU провел уже 40 официальных матчей в этом сезоне. чё ты ноешь насекомое.

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  3. vladvlad123 17.02.2017 16:42 # vladvlad123
    В мае пять тренеров будут наперебой винить в неудачах кого угодно, но, разумеется, не себя. Судьи, сложный график, птицы, отвлекавшие своим полётом игроков от матча, кто угодно но не они. И этими "они" 100% будут Клопп, Поччетино и Венгер. Другими двумя скорее всего станут Гвардиола и Моуриньо. Впрочем, у Пепа ещё есть возможность сделать так, чтобы в эту "лаки" пятёрку вошёл Конте, а не он.

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  4. pistolero-lfc 17.02.2017 16:24 # pistolero-lfc
    а всякие Моуриньо потом будут жаловаться на календарь

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  5. mancunia-planet 17.02.2017 16:16 # mancunia-planet
    Клоп иногда нытик, впрочем как и все)

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  6. ragoz2007 17.02.2017 16:16 # ragoz2007
    зачем на фапле столько новостей про середняков и тупых физручелл во главе их

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  7. maxvel 17.02.2017 16:15 # maxvel
    С еврокубков надо вылетать, сил много забирают.

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  8. karnivool 17.02.2017 16:14 # karnivool
    Фанаты "Ливерпуля" не так умны, как "Челси"

    (с)клупп

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  9. selfish 17.02.2017 16:14 # selfish
    не тренер, а кал какой то

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  10. karnivool 17.02.2017 16:11 # karnivool
    календарем ПМС))))))))

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  11. abracadabra55 17.02.2017 16:02 # abracadabra55
    признался что физрук

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