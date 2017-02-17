Старридж покинул лагерь "Ливерпуля" в Испании

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж досрочно покинул тренировочный лагерь своей команды в Испании по причине болезни.

Напомним, пользуясь досрочным вылетом из Кубка Англии, главный тренер "красных" Юрген Клопп увез свою команду на тренировочный сбор в Ла-Мангу, оставив дома лишь восстанавливающихся после травм Деяна Ловрена и Марко Груича.

Однако теперь "Ливерпуль" понес еще одну потерю. Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, на протяжении всего пребывания в Испании Старридж чувствовал себя неважно и в пятницу был отправлен домой.

Как сообщает Sky Sports, во время испанского сбора Клопп ежедневно проводит по две тренировки. Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет только через 10 дней — в гостях у "Лестера".

Что касается Старриджа, то болезнь лишь продолжает его черную полосу — Даниэль не забивает с матча против "Сандерленда" 2 января (2:2), а в пяти последних поединках Премьер-Лиги отметился только двумя появлениями на замену.


Метки Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 17.02.2017 15:11 # martingor
    Небось трепак поймал с местными сучками вот и отправили лечится туда где есть уже проверенные сучки

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  2. selfish 17.02.2017 15:09 # selfish
    удачи

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  3. pistolero-lfc 17.02.2017 15:01 # pistolero-lfc
    жалко топаря

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