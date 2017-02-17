Старридж покинул лагерь "Ливерпуля" в Испании

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж досрочно покинул тренировочный лагерь своей команды в Испании по причине болезни.

Напомним, пользуясь досрочным вылетом из Кубка Англии, главный тренер "красных" Юрген Клопп увез свою команду на тренировочный сбор в Ла-Мангу, оставив дома лишь восстанавливающихся после травм Деяна Ловрена и Марко Груича.



Однако теперь "Ливерпуль" понес еще одну потерю. Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, на протяжении всего пребывания в Испании Старридж чувствовал себя неважно и в пятницу был отправлен домой.



Как сообщает Sky Sports, во время испанского сбора Клопп ежедневно проводит по две тренировки. Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет только через 10 дней — в гостях у "Лестера".



Что касается Старриджа, то болезнь лишь продолжает его черную полосу — Даниэль не забивает с матча против "Сандерленда" 2 января (2:2), а в пяти последних поединках Премьер-Лиги отметился только двумя появлениями на замену.