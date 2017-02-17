Старридж покинул лагерь "Ливерпуля" в Испании
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж досрочно покинул тренировочный лагерь своей команды в Испании по причине болезни.
Напомним, пользуясь досрочным вылетом из Кубка Англии, главный тренер "красных" Юрген Клопп увез свою команду на тренировочный сбор в Ла-Мангу, оставив дома лишь восстанавливающихся после травм Деяна Ловрена и Марко Груича.
Однако теперь "Ливерпуль" понес еще одну потерю. Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, на протяжении всего пребывания в Испании Старридж чувствовал себя неважно и в пятницу был отправлен домой.
Как сообщает Sky Sports, во время испанского сбора Клопп ежедневно проводит по две тренировки. Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет только через 10 дней — в гостях у "Лестера".
Что касается Старриджа, то болезнь лишь продолжает его черную полосу — Даниэль не забивает с матча против "Сандерленда" 2 января (2:2), а в пяти последних поединках Премьер-Лиги отметился только двумя появлениями на замену.
17.02.2017 15:00
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Небось трепак поймал с местными сучками вот и отправили лечится туда где есть уже проверенные сучки
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удачи
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жалко топаря
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