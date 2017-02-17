Венгер: "Я буду тренировать в следующем сезоне"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что в следующем сезоне будет тренировать — "канониров" или какой-либо другой клуб.

Напомним, после сокрушительного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 5:1 критика в адрес Венгера достигла небывалых прежде высот. Медиа и фанаты обрушились со всем накопившимся негативом на 67-летнего француза.

Однако Венгер, выигравший девять трофеев за 20 лет работы с лондонским клубом, настаивает, что эта критика не заставит его уйти на пенсию. Арсен в любом случае собирается остаться в профессии — даже если не в "Арсенале".

"В данный момент у нас другие приоритеты, и мое будущее не так важно, как важны "Арсенал", будущее нашей команды и то, чего мы можем добиться в остатке сезона".

"Что бы ни произошло, я буду тренировать в следующем сезоне — здесь или где-нибудь еще. Я абсолютно уверен насчет этого".

"Я ненавижу проигрывать матчи, и я хочу добиваться успеха с этим клубом. Невозможно работать на одном месте 20 лет, а затем прости взять и уйти после одного такого поражения. Это сложно, но у меня есть силы, чтобы отреагировать".

"Даже если я уйду, "Арсенал" не станет выигрывать в абсолютно каждом матче. Вы должны смириться с этим, хотя проигрывать больно".

"До моего прихода "Арсенал" сыграл меньше матчей в элитном европейском турнире, чем я провел в качестве тренера за свою карьеру. Это не так, что я пришел в "Арсенал", который пять раз выигрывал Европейский Кубок — они сыграли там лишь 10 матчей за свою историю. Нужно это учитывать".

"Если ты не выигрываешь абсолютно все, то всегда можно найти нечто, что не покажется правильным. Нужно смириться с этим. С другой стороны, за последние 20 лет только три клуба каждый год участвуют в Лиге Чемпионов: "Арсенал", "Бавария" и "Реал". Даже если не все превосходно, не все неправильно", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2017 14:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. maxvel 17.02.2017 14:53 # maxvel
    Почему алкашка легальна, а трава нет? Не знаю ни одного случая чтоб кто то накурился и пошел пиздиться, резать кого то, буянить. По своему вреду нисколлько не хуже алкпгки, будуна после нет. В общем курите и будте счастливы.!

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  2. artem-arsenal 17.02.2017 14:50 # artem-arsenal
    Ееееее) Всем хейтерам на зло) Венгер - ЛУЧШИЙ!

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  3. reddevil13 17.02.2017 14:50 # reddevil13
    Как же легко подорвать местных жиробасов и их антиподов дрищей тем напоминанием, что самые успешние люди обязательно посещают качалку.

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  4. infamous 17.02.2017 14:47 # infamous
    Ну и славно, пришел бы на его место какой нибудь Хорхе или Симеоне и все, еще один конкурент

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  5. selfish 17.02.2017 14:45 # selfish
    а кто не бухает тот отбитый фитотунец или женатый подкаблучник

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  6. pistolero-lfc 17.02.2017 14:45 # pistolero-lfc
    а что, через расширения скачивать музыку из VK теперь нельзя*??!

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  7. selfish 17.02.2017 14:44 # selfish
    надо шевелиться маленько если ты не овощь
    я например в зал не хожу уже с 2013 года тк времени нет
    во дворе есть спорт площадка
    турники + летом велик/зимой велотренажер + не ждать каждый день макдачку
    можно и бухать по праздникам
    главное кровь разгонять по организму

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  8. melwood-lfc 17.02.2017 14:44 # melwood-lfc
    «В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу."– сообщил фанат Василий «Киллер».

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  9. alexrez 17.02.2017 14:43 # alexrez
    Арсен сделал много для клуба, и заслуживает своей скульптуры возле стадиона, но в последнее время зашли в тупик, что опасно. Раставание может быть полезным для обоих. Арсену уйти туда, где его сильные стороны будут востребованы, а Арсеналу найти того, кто вдохнет свежий воздух и идеи в команду, кто идёт в ногу со временем, тактически способного.. надо быть осторожным, дабы не повторить судьбу Ливерпуля и МЮ.
    Хотя самым большим тормозом для клуба вижу политику руководства. Мб скурпулезная финансовая политика, правдп ценой стало отсутствие достижений, и сослужила хорошую службу клубу, но чтобы сделать новый шаг надо расслабить гайки.

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  10. bezon 17.02.2017 14:43 # bezon
    Е6ать алкаши

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  11. fc-zenit 17.02.2017 14:42 # fc-zenit
    шера на своём опыте знает куда ходят педики.

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  12. shera27 17.02.2017 14:40 # shera27
    в спортзал ходят только педики и неудачники, чтобы хоть как то выглядеть человеком. илитные топари от природы стройные, жилистые, красивые.

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  13. shera27 17.02.2017 14:39 # shera27
    гоу в Барсу покорять несбывшиеся мечты в Арсенале. думаю он там е6ал бы ла лигу на изи.

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  14. maxvel 17.02.2017 14:39 # maxvel
    Го в аснл

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  15. alexminck 17.02.2017 14:37 # alexminck
    то чувство, когда лемарс все ещё пишет на той ветке
    ахахахах

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  16. kingoflondon 17.02.2017 14:37 # kingoflondon
    звучит , как угроза.

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  17. reddevil13 17.02.2017 14:37 # reddevil13
    Бухают только лохи и неудачники. Нормальные пацаны в спортзал ходят.

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  18. fc-zenit 17.02.2017 14:37 # fc-zenit
    "...за последние 20 лет только три клуба каждый год участвуют в Лиге Чемпионов: "Арсенал", "Бавария" и "Реал"

    лолкек блеать. Эти клубы играю в финалах ЛЧ и выигрывают их. А что сделал гейклуб за те же самые 20 лет?! Один раз вышел в финал, и в том бездарно соснули. А также стабильно сосут в 1/8. Никчемный клубишко.

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  19. staryi-eblan 17.02.2017 14:25 # staryi-eblan
    В каком бы клубе я хотел увидеть Арсена, так это в Манчестер Сити.

    Атакующий, мощный, усыпанный топовыми игроками клуб + бюджет охрененный - с этим Венгер состряпал бы боеспособную команду, способную бороться за ЛЧ. Да и для Моуринье Венгер стал бы куда более смертоносным, управляя штурвалом МЦ

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  20. don-antonio 17.02.2017 14:22 # don-antonio
    #путенживи(нет)

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