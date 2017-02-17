Венгер: "Я буду тренировать в следующем сезоне"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что в следующем сезоне будет тренировать — "канониров" или какой-либо другой клуб.
Напомним, после сокрушительного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 5:1 критика в адрес Венгера достигла небывалых прежде высот. Медиа и фанаты обрушились со всем накопившимся негативом на 67-летнего француза.
Однако Венгер, выигравший девять трофеев за 20 лет работы с лондонским клубом, настаивает, что эта критика не заставит его уйти на пенсию. Арсен в любом случае собирается остаться в профессии — даже если не в "Арсенале".
"В данный момент у нас другие приоритеты, и мое будущее не так важно, как важны "Арсенал", будущее нашей команды и то, чего мы можем добиться в остатке сезона".
"Что бы ни произошло, я буду тренировать в следующем сезоне — здесь или где-нибудь еще. Я абсолютно уверен насчет этого".
"Я ненавижу проигрывать матчи, и я хочу добиваться успеха с этим клубом. Невозможно работать на одном месте 20 лет, а затем прости взять и уйти после одного такого поражения. Это сложно, но у меня есть силы, чтобы отреагировать".
"Даже если я уйду, "Арсенал" не станет выигрывать в абсолютно каждом матче. Вы должны смириться с этим, хотя проигрывать больно".
"До моего прихода "Арсенал" сыграл меньше матчей в элитном европейском турнире, чем я провел в качестве тренера за свою карьеру. Это не так, что я пришел в "Арсенал", который пять раз выигрывал Европейский Кубок — они сыграли там лишь 10 матчей за свою историю. Нужно это учитывать".
"Если ты не выигрываешь абсолютно все, то всегда можно найти нечто, что не покажется правильным. Нужно смириться с этим. С другой стороны, за последние 20 лет только три клуба каждый год участвуют в Лиге Чемпионов: "Арсенал", "Бавария" и "Реал". Даже если не все превосходно, не все неправильно", — цитирует Венгера Sky Sports.
17.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
Почему алкашка легальна, а трава нет? Не знаю ни одного случая чтоб кто то накурился и пошел пиздиться, резать кого то, буянить. По своему вреду нисколлько не хуже алкпгки, будуна после нет. В общем курите и будте счастливы.!
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Ееееее) Всем хейтерам на зло) Венгер - ЛУЧШИЙ!
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Как же легко подорвать местных жиробасов и их антиподов дрищей тем напоминанием, что самые успешние люди обязательно посещают качалку.
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Ну и славно, пришел бы на его место какой нибудь Хорхе или Симеоне и все, еще один конкурент
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а кто не бухает тот отбитый фитотунец или женатый подкаблучник
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а что, через расширения скачивать музыку из VK теперь нельзя*??!
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надо шевелиться маленько если ты не овощь
я например в зал не хожу уже с 2013 года тк времени нет
во дворе есть спорт площадка
турники + летом велик/зимой велотренажер + не ждать каждый день макдачку
можно и бухать по праздникам
главное кровь разгонять по организму
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«В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу."– сообщил фанат Василий «Киллер».
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Арсен сделал много для клуба, и заслуживает своей скульптуры возле стадиона, но в последнее время зашли в тупик, что опасно. Раставание может быть полезным для обоих. Арсену уйти туда, где его сильные стороны будут востребованы, а Арсеналу найти того, кто вдохнет свежий воздух и идеи в команду, кто идёт в ногу со временем, тактически способного.. надо быть осторожным, дабы не повторить судьбу Ливерпуля и МЮ.
Хотя самым большим тормозом для клуба вижу политику руководства. Мб скурпулезная финансовая политика, правдп ценой стало отсутствие достижений, и сослужила хорошую службу клубу, но чтобы сделать новый шаг надо расслабить гайки.
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Е6ать алкаши
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шера на своём опыте знает куда ходят педики.
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в спортзал ходят только педики и неудачники, чтобы хоть как то выглядеть человеком. илитные топари от природы стройные, жилистые, красивые.
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гоу в Барсу покорять несбывшиеся мечты в Арсенале. думаю он там е6ал бы ла лигу на изи.
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Го в аснл
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то чувство, когда лемарс все ещё пишет на той ветке
ахахахах
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звучит , как угроза.
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Бухают только лохи и неудачники. Нормальные пацаны в спортзал ходят.
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"...за последние 20 лет только три клуба каждый год участвуют в Лиге Чемпионов: "Арсенал", "Бавария" и "Реал"
лолкек блеать. Эти клубы играю в финалах ЛЧ и выигрывают их. А что сделал гейклуб за те же самые 20 лет?! Один раз вышел в финал, и в том бездарно соснули. А также стабильно сосут в 1/8. Никчемный клубишко.
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В каком бы клубе я хотел увидеть Арсена, так это в Манчестер Сити.
Атакующий, мощный, усыпанный топовыми игроками клуб + бюджет охрененный - с этим Венгер состряпал бы боеспособную команду, способную бороться за ЛЧ. Да и для Моуринье Венгер стал бы куда более смертоносным, управляя штурвалом МЦ
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#путенживи(нет)
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