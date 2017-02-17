Венгер: "Я буду тренировать в следующем сезоне"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что в следующем сезоне будет тренировать — "канониров" или какой-либо другой клуб.

Напомним, после сокрушительного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 5:1 критика в адрес Венгера достигла небывалых прежде высот. Медиа и фанаты обрушились со всем накопившимся негативом на 67-летнего француза.



Однако Венгер, выигравший девять трофеев за 20 лет работы с лондонским клубом, настаивает, что эта критика не заставит его уйти на пенсию. Арсен в любом случае собирается остаться в профессии — даже если не в "Арсенале".



"В данный момент у нас другие приоритеты, и мое будущее не так важно, как важны "Арсенал", будущее нашей команды и то, чего мы можем добиться в остатке сезона".



"Что бы ни произошло, я буду тренировать в следующем сезоне — здесь или где-нибудь еще. Я абсолютно уверен насчет этого".



"Я ненавижу проигрывать матчи, и я хочу добиваться успеха с этим клубом. Невозможно работать на одном месте 20 лет, а затем прости взять и уйти после одного такого поражения. Это сложно, но у меня есть силы, чтобы отреагировать".



"Даже если я уйду, "Арсенал" не станет выигрывать в абсолютно каждом матче. Вы должны смириться с этим, хотя проигрывать больно".



"До моего прихода "Арсенал" сыграл меньше матчей в элитном европейском турнире, чем я провел в качестве тренера за свою карьеру. Это не так, что я пришел в "Арсенал", который пять раз выигрывал Европейский Кубок — они сыграли там лишь 10 матчей за свою историю. Нужно это учитывать".



"Если ты не выигрываешь абсолютно все, то всегда можно найти нечто, что не покажется правильным. Нужно смириться с этим. С другой стороны, за последние 20 лет только три клуба каждый год участвуют в Лиге Чемпионов: "Арсенал", "Бавария" и "Реал". Даже если не все превосходно, не все неправильно", — цитирует Венгера Sky Sports.