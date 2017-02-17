Почеттино признает спад у "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что прямо сейчас его команда переживает спад в игре и результатах.
Уступив накануне вечером "Генту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0), "шпоры" потерпели свое второе поражение подряд. На прошлых выходных подопечные Почеттино были биты – и также на выезде – "Тоттенхэмом" (2:0).
По словам аргентинца, он не понимает, как его команда умудрилась проиграть в Бельгии, но признал – прямо сейчас "шпоры" проходят полосу спада, из которой рассчитывают выбраться уже в ближайшие выходные.
"Это только первый матч, и все еще можно исправить. В первом тайме шла равная игра, но после перерыва мы перестроились, завладели преимуществом, создали несколько возможностей для гола и один очень верный шанс. Они же забили первым своим моментом".
"Я не знаю, стоит ли рассуждать о психологическом состоянии игроков, ведь до "Ливерпуля" мы не проигрывали 11 матчей подряд. Не думаю, что дело в уверенности - мы просто переживаем непростой период. Надеюсь, в выходные мы начнем исправлять ситуацию", - сообщил Почеттино ESPN.
17.02.2017 13:00
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Сами себе 2-0 сливают уже
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"подопечные Почеттино были биты – и также на выезде – "Тоттенхэмом" (2:0)."
Не жалеют даже сами себя))))
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