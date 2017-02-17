Ибрагимович: "Определяющий момент сезона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что для его команды наступает "определяющий момент" сезона.

Несмотря на крайне призрачные шансы выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги, "красные дьяволы" все еще участвуют в Кубке Англии, Лиге Европы, а в конце месяца сразятся с "Саутгемптоном" за Кубок Лиги.



Ибрагимович, чей хет-трик накануне обеспечил "Юнайтед" победу 3:0 над "Сент-Этьеном" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, считает, что его команде очень важно избежать осечек в столь ответственный период.



"Трофеи — это наша цель. Из четырех первых команд Премьер-Лиги, что попадут в Лигу Чемпионов, только одна станет чемпионом. Остальные могут и не выиграть трофеев. Мы же по-прежнему сражаемся на всех четырех фронтах. Кроме того, мы уже выиграли Суперкубок Англии. Если мы не выиграем Премьер-Лигу, мы все равно можем завершить сезон с рядом трофеев".



"Мы побеждаем, мы счастливы. Все может очень быстро измениться, поэтому важно продолжать упорно трудиться, добиваться побед и сохранять уверенность в себе. Это определяющий момент сезона, и именно во второй половине сезона все решится", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.