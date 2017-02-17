Рэднапп: "Алли стоит дороже Погба"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что реальная стоимость полузащитника "шпор" Деле Алли превышает сумму, уплаченную "Манчестер Юнайтед" за Поля Погба.

20-летний Алли, забивший 14 голов в этом сезоне за "Тоттенхэм" и сборную Англии, привлек внимание целого ряда топ-клубов, включая "Барселону", "Реал" и "Манчестер Сити".



Рэднапп настаивает, что реальная стоимость Деле уже превышает трансферный рекорд, который поставил минувшим летом "Манчестер Юнайтед", заплатив 90 миллионов фунтов за Погба. Одновременно Харри раскритиковал "красных дьяволов", что в свое время они проморгали такого талантливого игрока.



"Думаю, сейчас Алли стоит все 100 миллионов фунтов. Если Погба оценивается в 90 миллионов, то Деле точно стоит больше. Ему всего 20 лет, но он уже забивает голы, обводит соперника, делает результативные передачи и не забывает жестко ставить ногу в единоборствах. Он сущая фантастика!"



"Я не помню, играл ли Деле против "Манчестер Юнайтед" в составе "МК Донс" (в рамках Кубка Лиги в 2014 году), но удивительно, как они проморгали паренька, который в тот момент стоил всего 5 миллионов фунтов. Как они не разглядели в нем потенциал? Невероятно!" - цитирует Рэднаппа Evening Stanard.