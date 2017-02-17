"Арсенал" ожидает ухода Венгера и Санчеса

Арсен Венгер пока не принял решение относительно своего будущего, но теперь руководство "Арсенала" ожидает ухода своего тренера из клуба в конце сезона — а вслед за ним и нападающего Алексиса Санчеса.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в лондонском клубе, еще недавно "канониры" оценивали вероятность заключения новой сделки с Венгером как 50 на 50.



Однако после нескольких болезненных поражений в последние недели, усиливших давление на Арсена до предела, уверенность клуба насчет ухода французского специалиста заметно окрепла.



Более того, "Арсенал" уже начал готовиться на тот случай, если Венгер действительно уйдет. Клуб делает некоторые запросы насчет кандидатов, которые могли бы сменить Арсена на тренерском мостике грядущим летом.



Одновременно в клубе всерьез опасаются, что вслед за Венгером с "Эмирейтс" уйдет и лучший игрок команды в этом сезоне — Санчес, от контракта которого грядущим летом останется всего 12 месяцев.



Алексис не чувствует себя счастливым в "Арсенале" и потому будет готов рассмотреть предложения ПСЖ и "Ювентуса", которые с радостью удовлетворят все его амбиции — и финансовые, и спортивные.