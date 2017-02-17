"Арсенал" ожидает ухода Венгера и Санчеса
Арсен Венгер пока не принял решение относительно своего будущего, но теперь руководство "Арсенала" ожидает ухода своего тренера из клуба в конце сезона — а вслед за ним и нападающего Алексиса Санчеса.
Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник в лондонском клубе, еще недавно "канониры" оценивали вероятность заключения новой сделки с Венгером как 50 на 50.
Однако после нескольких болезненных поражений в последние недели, усиливших давление на Арсена до предела, уверенность клуба насчет ухода французского специалиста заметно окрепла.
Более того, "Арсенал" уже начал готовиться на тот случай, если Венгер действительно уйдет. Клуб делает некоторые запросы насчет кандидатов, которые могли бы сменить Арсена на тренерском мостике грядущим летом.
Одновременно в клубе всерьез опасаются, что вслед за Венгером с "Эмирейтс" уйдет и лучший игрок команды в этом сезоне — Санчес, от контракта которого грядущим летом останется всего 12 месяцев.
Алексис не чувствует себя счастливым в "Арсенале" и потому будет готов рассмотреть предложения ПСЖ и "Ювентуса", которые с радостью удовлетворят все его амбиции — и финансовые, и спортивные.
17.02.2017 10:00
Просмотров: 1808
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вслед за Венгером..
Орууу
Ахахахааа
(ответить)
довели старика, пидoрaсы
(ответить)
Санчез молорик...если уйдет думаю болельщики его поймут, это единственный человек который с первой до последней секунды матча рвет жопу...в ПСЖ самое то для него, команда показала что у нее есть хребет. Арсенал с ПСЖ сыграл две ничьи, плюс вышел с первого, можно сказать что по классу команды равны, командам в 1/8 достались одинаково сложные соперники, но ПСЖ показал яйца, разобрал по кусочкам барсуков, не давал им дышать, Арсенал если бы захотел мог то же самое сделать с Баварией, но не хватило яиц
(ответить)
Венгер пусть остаётся. Санчеса в Челси!
(ответить)
за Санчеса обида канеш.
(ответить)
сейчас бы послушать нытье про то что Венгер не справляется!
(ответить)
Венгер пришёл в лигу новатором, а теперь стал динозавром..
(ответить)
Какой же отвратительный клуб, не смог предложить такому тренеру денег на сильных топовых игроков.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий