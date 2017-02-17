Ловрен вернется к матчу с "Лестером"

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Лестера" 27 февраля.

Благодаря вылету из Кубка Англии от рук "Вулверхэмптона" в прошлом месяце, главный тренер "красных" Юрген Клопп использовал возникшую паузу, чтобы устроить тренировочный лагерь в Испании.



С собой на этот мини-сбор Клопп не смог взять Ловрена, пропустившего два последних матча с травмой колена. Хорват остался в Мелвуде, но уже на следующей неделе должен приступить к полноценным тренировкам, чтобы затем отправиться на выезд к чемпионам Премьер-Лиги.



"Я особенно надеюсь, что Деян приступит к тренировкам после того, как мы вернемся домой в воскресенье. Это было бы замечательно".



"То же самое касается Марко Груича, который близок к возвращению, но не настолько, чтобы тренироваться с нами. Это неприятно, когда ты близок, но все еще вынужден наблюдать со стороны. Таково решение медицинского персонала", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, что в отсутствие Ловрена Клоппу приходилось играть в центре обороны с номинальным опорным полузащитником Лукасом Лейвой.