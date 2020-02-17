Система фиксации голов появится в Чемпионшипе

Система фиксации голов Футбольная Лига достигла принципиальной договоренности о введении системы фиксации голов в Чемпионшипе со следующего сезона.

Как известно, данная технология отлично себя зарекомендовала в Премьер-Лиге, где она используется с 2013 года. Также система фиксации голов применяется на поздних стадиях Кубка Лиги и на матчах плей-офф Футбольной Лиги.

Но со следующего сезона система фиксации голов начнет применяться и на рядовых матчах Чемпионшипа. Как сообщает Sky Sports, соответствующая договоренность была достигнута между Футбольной Лигой и клубами второго английского дивизиона.

Итоговое голосование по данному вопросу состоится в июне, на ежегодной встрече руководителей клубов Чемпионшипа.


Метки рефери, Футбольная Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2017 08:00

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  1. pistolero-lfc 17.02.2017 08:02 # pistolero-lfc
    а в Лоллиге ее до сих пор нет. Даже Чемпионшип лучше этой распиаренной блялиги

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