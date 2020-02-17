Система фиксации голов появится в Чемпионшипе

Футбольная Лига достигла принципиальной договоренности о введении системы фиксации голов в Чемпионшипе со следующего сезона.

Как известно, данная технология отлично себя зарекомендовала в Премьер-Лиге, где она используется с 2013 года. Также система фиксации голов применяется на поздних стадиях Кубка Лиги и на матчах плей-офф Футбольной Лиги.



Но со следующего сезона система фиксации голов начнет применяться и на рядовых матчах Чемпионшипа. Как сообщает Sky Sports, соответствующая договоренность была достигнута между Футбольной Лигой и клубами второго английского дивизиона.



Итоговое голосование по данному вопросу состоится в июне, на ежегодной встрече руководителей клубов Чемпионшипа.