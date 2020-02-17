Система фиксации голов появится в Чемпионшипе
Футбольная Лига достигла принципиальной договоренности о введении системы фиксации голов в Чемпионшипе со следующего сезона.
Как известно, данная технология отлично себя зарекомендовала в Премьер-Лиге, где она используется с 2013 года. Также система фиксации голов применяется на поздних стадиях Кубка Лиги и на матчах плей-офф Футбольной Лиги.
Но со следующего сезона система фиксации голов начнет применяться и на рядовых матчах Чемпионшипа. Как сообщает Sky Sports, соответствующая договоренность была достигнута между Футбольной Лигой и клубами второго английского дивизиона.
Итоговое голосование по данному вопросу состоится в июне, на ежегодной встрече руководителей клубов Чемпионшипа.
17.02.2017 08:00
Просмотров: 317
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а в Лоллиге ее до сих пор нет. Даже Чемпионшип лучше этой распиаренной блялиги
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий