Агент: "Озил чувствует себя козлом отпущения"
Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила пожаловался, что его клиента сделали "козлом отпущения" после череды неудачных результатов команды.
Перед матчем Лиги Чемпионов против "Баварии" в мыслях фанатов "Арсенала" еще были свежи воспоминания о болезненных поражениях от "Уотфорда" и "Челси", которые лишили их команду реальных шансов побороться за титул Премьер-Лиги.
В среду вечером поклонники "канониров" испытали еще одно глубочайшее разочарование, и после поражения 5:1 в Мюнхене на главного тренера Арсена Венгера и отдельных игроков обрушился шквал негатива. Особенно в этом отношении досталось Озилу — причем несправедливо, как считает агент.
"Критика — это нормально, когда игрок играет плохо. Но Месут чувствует, что фокус людей не на его игре, и люди делают из него козла отпущения из-за неудачных результатов команды".
"Как кто-либо на позиции 10-го номера может создавать моменты, если вы не владеете мячом? В такого рода матчах мишенью обычно становится игрок, который стоил больших денег и который зарабатывает большие деньги — это Месут. Но он не может быть всегда козлом отпущения. Это несправедливо".
"Футбол — это командный вид спорта, и "Арсенал" не играет хорошо как команда. На поле было 11 игроков, но критики выделяют именно Месута. Это он виноват, что "Арсенал" пропустил пять голов?"
"Все началось еще до матча и продолжалось всю неделю перед игрой. Люди начали дискутировать: "Должен ли он сыграть? Следует ли его отправить на лавку?"
"Такое впечатление, каждый чувствовал, что "Арсенал" не выстоит, и поэтому нужен козел отпущения. Это неправильно. Ты побеждаешь как команда и проигрываешь как команда".
"Я не согласен с тем, что Месут не проявляет себя в больших матчах. Как насчет домашней победы против "Челси" в этом сезоне и победы против "Манчестер Юнайтед" годом ранее? Как насчет матчей сборной Германии против Италии и Франции на Евро-2016?"
"Люди постоянно говорят, что Месут не сражается или не идет в отбор, что у него неважный язык тела. Но это его особенность".
"Поверьте мне, он жаждет успеха. Если у него что-то не получается, он демонстрирует злость и эмоции. Был ли его язык тела проблемой, когда "Арсенал" играл хорошо?"
"Он не тот, кто без устали бегает и вступает в отбор, лишь бы каждый думал, что он сражается. Если он не видит смысла куда-либо бежать, то он сохранит силы для следующего рывка", — сообщил Эркют Согют BBC.
17.02.2017 07:00
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Последние комментарии:
Норм вчера лягушек покарали.
Ибра на классе.
Погба > Погба.
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и это топ-игрок? кекс
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Бля, че за ху*ню несет его агент, "вспомните первый матч с Челси, прошлогодний матч с Манчестером") Бля, этот агент еще напомнил бы о том, как Озил за Вердер играл))
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Нехер играть как мешок с известной субстанцией
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Посмотрел текущий состав участников ЛЧ, вообще не впечатлил. Кому из них пенсы и манки могли в 1/16 проиграть?
(ответить)
Козил
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соррей жека-6*0, просто с утреца настроение погбецо
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Блеать! Точно, стадик уже есть, но сука пушкари гнут самый большие цены на билеты в Лиге, говоря, что это из-за стадиона! Что самое интересное, вторые по ценам - ТТХ!
Оруууууу
Два топовых середняка, ахахаа
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Что взять сегодня на вечер - тутовый арцах или кизиловый? 15 минут уже перед витриной стою не могу выбрать.
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Ты держись там, Мехмет ©
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Вообще, не хочу злорадствовать но Арсенал ожидают темные времена. Сами посудите, Венгер уходит, а кто придет на смену? Даже если придет хороший тренер то что толку с таким составом? Ведь Санчес с Озилом на пороге ухода из клуба, особенно чилиец. Кто будет без него тащить.
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В зарплатой ведомости Венгерский букву к приписал к его фамилии или что? Что произошло?
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Привет, твари
Как вам игра О.Чемберлена и Ивоби?? Знатно отыграли против Баварии! Два худших игрока матча, но виноват Озил! То, что Озил не пошел в прессинг все помнят, а то, что О.Ч. привез гол - нет. Опорка где была, когда 5 мячей заколотили? Где ипанный Белерин был с его торчащими руками? А как отыграл непобедимый Мустафи?
Или пидерастов бесит, что Озил получает больше всех? Ну так гоните его и продолжайте сосать вместе с французским маразматиком.
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Последняя т лишняя. Держись, чувак, мы идем.
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Озил типичный 3к мусор, сам он чувствует что играет на 6к, но когда в пяти метрах от него начинается файт и его тима насасывает, он фармит лес, наблюдая со стороны и уходит за баунти руной, но если файт выигрывают он врывается в конце, делает ультракил и говорит в чат Батя затащил.
(ответить)
Козлом опущения он себя чувствует
(ответить)
Эпоха Арсенала уже прошла, также как и эпоха Барселоны подходит к концу. Безусловно, Арсен Венгер и его команды всегда показывали самый красивый футбол в Англии (без учёта Ливерпуля), и его стиль до поры до времени приносил результаты и трофеи. Но потом пришли Моуриньо, Контекс, Зидан и прочие куесасы всех мастей с их говнофутболом и всё изменилось. Футбол уже больше не приносит удовольствие которое оно приносило в начале 2000х. Эра Венгера подошла к концу.
P.S.: Озиля и Агента продать в рабство.
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Флорентин Погба: "Арсенал" - клуб моего сердца"
Забирайте. Бюджетный Погба.
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Согласен с агентом Озила.
Озил фантазиста-треквартиста, а не методиста, поэтому это не его обязанности бегать и отбирать, его обязанность творить, пасовать, создавать, а для этого до него должен доходить мяч и по возможности должно быть свободное пространство, чтобы принять верное решение. Под ним играют Кокелен и Джака и вот именно к ним должны быть претензии, что они не обеспечивают должного контроля в центре поля. Соперники играют с ним плотно, поэтому он периодически пропадает.
Озилу бы спортивной агрессии побольше, а то ощущение складывается что он якобы слабохарактерный.....
а так в целом это классный футболист, классическая 10-ка.
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Орнул с того как он взглядом Роббена провожал и такой типа "сорь пацаны я сделал все что мог".
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