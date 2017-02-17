Агент: "Озил чувствует себя козлом отпущения"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила пожаловался, что его клиента сделали "козлом отпущения" после череды неудачных результатов команды.

Перед матчем Лиги Чемпионов против "Баварии" в мыслях фанатов "Арсенала" еще были свежи воспоминания о болезненных поражениях от "Уотфорда" и "Челси", которые лишили их команду реальных шансов побороться за титул Премьер-Лиги.



В среду вечером поклонники "канониров" испытали еще одно глубочайшее разочарование, и после поражения 5:1 в Мюнхене на главного тренера Арсена Венгера и отдельных игроков обрушился шквал негатива. Особенно в этом отношении досталось Озилу — причем несправедливо, как считает агент.



"Критика — это нормально, когда игрок играет плохо. Но Месут чувствует, что фокус людей не на его игре, и люди делают из него козла отпущения из-за неудачных результатов команды".



"Как кто-либо на позиции 10-го номера может создавать моменты, если вы не владеете мячом? В такого рода матчах мишенью обычно становится игрок, который стоил больших денег и который зарабатывает большие деньги — это Месут. Но он не может быть всегда козлом отпущения. Это несправедливо".



"Футбол — это командный вид спорта, и "Арсенал" не играет хорошо как команда. На поле было 11 игроков, но критики выделяют именно Месута. Это он виноват, что "Арсенал" пропустил пять голов?"



"Все началось еще до матча и продолжалось всю неделю перед игрой. Люди начали дискутировать: "Должен ли он сыграть? Следует ли его отправить на лавку?"



"Такое впечатление, каждый чувствовал, что "Арсенал" не выстоит, и поэтому нужен козел отпущения. Это неправильно. Ты побеждаешь как команда и проигрываешь как команда".



"Я не согласен с тем, что Месут не проявляет себя в больших матчах. Как насчет домашней победы против "Челси" в этом сезоне и победы против "Манчестер Юнайтед" годом ранее? Как насчет матчей сборной Германии против Италии и Франции на Евро-2016?"



"Люди постоянно говорят, что Месут не сражается или не идет в отбор, что у него неважный язык тела. Но это его особенность".



"Поверьте мне, он жаждет успеха. Если у него что-то не получается, он демонстрирует злость и эмоции. Был ли его язык тела проблемой, когда "Арсенал" играл хорошо?"



"Он не тот, кто без устали бегает и вступает в отбор, лишь бы каждый думал, что он сражается. Если он не видит смысла куда-либо бежать, то он сохранит силы для следующего рывка", — сообщил Эркют Согют BBC.