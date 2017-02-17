Агент: "Озил чувствует себя козлом отпущения"

Месут Озил Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила пожаловался, что его клиента сделали "козлом отпущения" после череды неудачных результатов команды.

Перед матчем Лиги Чемпионов против "Баварии" в мыслях фанатов "Арсенала" еще были свежи воспоминания о болезненных поражениях от "Уотфорда" и "Челси", которые лишили их команду реальных шансов побороться за титул Премьер-Лиги.

В среду вечером поклонники "канониров" испытали еще одно глубочайшее разочарование, и после поражения 5:1 в Мюнхене на главного тренера Арсена Венгера и отдельных игроков обрушился шквал негатива. Особенно в этом отношении досталось Озилу — причем несправедливо, как считает агент.

"Критика — это нормально, когда игрок играет плохо. Но Месут чувствует, что фокус людей не на его игре, и люди делают из него козла отпущения из-за неудачных результатов команды".

"Как кто-либо на позиции 10-го номера может создавать моменты, если вы не владеете мячом? В такого рода матчах мишенью обычно становится игрок, который стоил больших денег и который зарабатывает большие деньги — это Месут. Но он не может быть всегда козлом отпущения. Это несправедливо".

"Футбол — это командный вид спорта, и "Арсенал" не играет хорошо как команда. На поле было 11 игроков, но критики выделяют именно Месута. Это он виноват, что "Арсенал" пропустил пять голов?"

"Все началось еще до матча и продолжалось всю неделю перед игрой. Люди начали дискутировать: "Должен ли он сыграть? Следует ли его отправить на лавку?"

"Такое впечатление, каждый чувствовал, что "Арсенал" не выстоит, и поэтому нужен козел отпущения. Это неправильно. Ты побеждаешь как команда и проигрываешь как команда".

"Я не согласен с тем, что Месут не проявляет себя в больших матчах. Как насчет домашней победы против "Челси" в этом сезоне и победы против "Манчестер Юнайтед" годом ранее? Как насчет матчей сборной Германии против Италии и Франции на Евро-2016?"

"Люди постоянно говорят, что Месут не сражается или не идет в отбор, что у него неважный язык тела. Но это его особенность".

"Поверьте мне, он жаждет успеха. Если у него что-то не получается, он демонстрирует злость и эмоции. Был ли его язык тела проблемой, когда "Арсенал" играл хорошо?"

"Он не тот, кто без устали бегает и вступает в отбор, лишь бы каждый думал, что он сражается. Если он не видит смысла куда-либо бежать, то он сохранит силы для следующего рывка", — сообщил Эркют Согют BBC.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2017 07:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. reddevil13 17.02.2017 09:00 # reddevil13
    Норм вчера лягушек покарали.
    Ибра на классе.
    Погба > Погба.

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  2. alexminck 17.02.2017 08:54 # alexminck
    и это топ-игрок? кекс

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  3. amar 17.02.2017 08:47 # amar
    Бля, че за ху*ню несет его агент, "вспомните первый матч с Челси, прошлогодний матч с Манчестером") Бля, этот агент еще напомнил бы о том, как Озил за Вердер играл))

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  4. sobersid 17.02.2017 08:39 # sobersid
    Нехер играть как мешок с известной субстанцией

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  5. superglor 17.02.2017 08:37 # superglor
    Посмотрел текущий состав участников ЛЧ, вообще не впечатлил. Кому из них пенсы и манки могли в 1/16 проиграть?

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  6. dragonishka 17.02.2017 08:22 # dragonishka
    Козил

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  7. pistolero-lfc 17.02.2017 08:17 # pistolero-lfc
    соррей жека-6*0, просто с утреца настроение погбецо

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  8. sellman 17.02.2017 08:11 # sellman
    Блеать! Точно, стадик уже есть, но сука пушкари гнут самый большие цены на билеты в Лиге, говоря, что это из-за стадиона! Что самое интересное, вторые по ценам - ТТХ!
    Оруууууу

    Два топовых середняка, ахахаа

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  9. parfirchik 17.02.2017 08:05 # parfirchik
    Что взять сегодня на вечер - тутовый арцах или кизиловый? 15 минут уже перед витриной стою не могу выбрать.

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  10. chelsea-69 17.02.2017 07:57 # chelsea-69
    Ты держись там, Мехмет ©

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  11. stepan-jam-boss 17.02.2017 07:56 # stepan-jam-boss
    Вообще, не хочу злорадствовать но Арсенал ожидают темные времена. Сами посудите, Венгер уходит, а кто придет на смену? Даже если придет хороший тренер то что толку с таким составом? Ведь Санчес с Озилом на пороге ухода из клуба, особенно чилиец. Кто будет без него тащить.

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  12. parfirchik 17.02.2017 07:54 # parfirchik
    В зарплатой ведомости Венгерский букву к приписал к его фамилии или что? Что произошло?

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  13. sellman 17.02.2017 07:53 # sellman
    Привет, твари

    Как вам игра О.Чемберлена и Ивоби?? Знатно отыграли против Баварии! Два худших игрока матча, но виноват Озил! То, что Озил не пошел в прессинг все помнят, а то, что О.Ч. привез гол - нет. Опорка где была, когда 5 мячей заколотили? Где ипанный Белерин был с его торчащими руками? А как отыграл непобедимый Мустафи?
    Или пидерастов бесит, что Озил получает больше всех? Ну так гоните его и продолжайте сосать вместе с французским маразматиком.

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  14. parfirchik 17.02.2017 07:50 # parfirchik
    Последняя т лишняя. Держись, чувак, мы идем.

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  15. iroquez 17.02.2017 07:49 # iroquez
    Озил типичный 3к мусор, сам он чувствует что играет на 6к, но когда в пяти метрах от него начинается файт и его тима насасывает, он фармит лес, наблюдая со стороны и уходит за баунти руной, но если файт выигрывают он врывается в конце, делает ультракил и говорит в чат Батя затащил.

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  16. mrjingles 17.02.2017 07:48 # mrjingles
    Козлом опущения он себя чувствует

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  17. pistolero-lfc 17.02.2017 07:44 # pistolero-lfc
    Эпоха Арсенала уже прошла, также как и эпоха Барселоны подходит к концу. Безусловно, Арсен Венгер и его команды всегда показывали самый красивый футбол в Англии (без учёта Ливерпуля), и его стиль до поры до времени приносил результаты и трофеи. Но потом пришли Моуриньо, Контекс, Зидан и прочие куесасы всех мастей с их говнофутболом и всё изменилось. Футбол уже больше не приносит удовольствие которое оно приносило в начале 2000х. Эра Венгера подошла к концу.

    P.S.: Озиля и Агента продать в рабство.

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  18. stepan-jam-boss 17.02.2017 07:39 # stepan-jam-boss
    Флорентин Погба: "Арсенал" - клуб моего сердца"

    Забирайте. Бюджетный Погба.

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  19. algambra 17.02.2017 07:38 # algambra
    Согласен с агентом Озила.

    Озил фантазиста-треквартиста, а не методиста, поэтому это не его обязанности бегать и отбирать, его обязанность творить, пасовать, создавать, а для этого до него должен доходить мяч и по возможности должно быть свободное пространство, чтобы принять верное решение. Под ним играют Кокелен и Джака и вот именно к ним должны быть претензии, что они не обеспечивают должного контроля в центре поля. Соперники играют с ним плотно, поэтому он периодически пропадает.

    Озилу бы спортивной агрессии побольше, а то ощущение складывается что он якобы слабохарактерный.....

    а так в целом это классный футболист, классическая 10-ка.

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  20. stepan-jam-boss 17.02.2017 07:32 # stepan-jam-boss
    Орнул с того как он взглядом Роббена провожал и такой типа "сорь пацаны я сделал все что мог".

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