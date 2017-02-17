"Сити" отправил Жезуса на операцию в Барселону

"Манчестер Сити" отправил Габриэля Жезуса на операцию в Барселону и надеется на возвращение своего юного нападающего в течение двух месяцев.

Напомним, в минувший понедельник в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" 19-летний бразилец получил травму правой стопы. Доктора зафиксировали у Жезуса трещину в плюсневой кости.



Тогда же стало известно, что Габриэлю потребуется хирургическое вмешательство, восстановление после которого может затянуться на три месяца. Таким образом, перед Жезусом встала реальная угроза уже не сыграть в этом сезоне.



Однако The Telegraph утверждает, что "горожане" все еще надеются на помощь своего юниора на финише сезона. С надеждой на это главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола отправил Габриэля в Барселону к своему доверенному лицу — всемирно известному доктору Рамону Кугату.



Уже сегодня Жезус перенесет операцию на стопе. Если эта процедура и последующая реабилитацию пройдут успешно, Габриэль сможет вернуться к выступлениям за свой клуб через восемь недель.



Добавим, что ранее в этом сезоне клинику Кугата также посетили другие подопечные Гвардиолы: Венсан Компани, Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган.