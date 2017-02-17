"Юнайтед" разгромил "Сент-Этьен" благодаря хет-трику Ибрагимовича

Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала разгромив "Сент-Этьен" — 3:0. Все три гола забил 35-летний Златан Ибрагимович.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись оказывать нешуточное давление и уже на 15-й минуте открыли счет. Златан Ибрагимович заработал штрафной и сам же его исполнил, пробив низом. Мяч срикошетил от Венсана Пажо и издевательски медленно закатился в ворота — 1:0.

Еще какое-то время "Сент-Этьен" был заперт на своей половине поля, но затем принялся совершать все более и более смелые вылазки к чужим воротам, доставив пару неприятных моментов голкиперу "красных дьяволов" Серхио Ромеро.

С началом второго тайма "Юнайтед" снова взял соперника в тиски, а Ибрагимович даже забил гол, отмененный из-за офсайда. Однако время шло, а второго гола все не было. На 69-й минуте гостей выручила только перекладина после удара головой Поля Погба.

На 75-й минуте хозяева все-таки добились своего. Вышедший на замену Маркус Рэшфорд совершил рывок по левому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Коснувшись руки голкипера и ноги защитника мяч добрался до Ибрагимовича, и тот поразил цель — 2:0.

"Сент-Этьен" совсем пал духом, а "дьяволы" устремились за третьим голом. На 87-й минуте Ибрагимович нарвался на фол в штрафной площади и сам же реализовал назначенный пенальти — 3:0. Игра была сделана.

"Юнайтед" отпраздновал уверенную победу, которая практически снимает интригу насчет двухматчевого противостояния. Ответный визит во Францию становится формальностью для "красных дьяволов" и дает Жозе Моуриньо возможность поберечь основных игроков.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сент-Этьен" (Франция) — 3:0 (1:0)

Голы: Ибрагимович 15, 75, 88 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Феллайни (Лингард 45), Эррера, Мата (Рэшфорд 70), Поль Погба, Мартиаль (Янг 85), Ибрагимович.

"Сент-Этьен": Руффье, Малькюи, Теофиль-Катрин, Перрен, Флорентин Погба (Берич 79), Интима (Ру 65), Верету, Пажо (Сельнес 72), Севе, Амума, Монне-Паке.

Предупреждения: Эррера, Погба, Мартиаль, Лингард — Пажо.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Сент-Этьен

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2017 01:00

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Последние комментарии:




  1. karandash 17.02.2017 01:20 # karandash
    Сент Этьен в АПЛ, неплохая команда, вместо условного Лестера.

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  2. abracadabra55 17.02.2017 01:16 # abracadabra55
    у колбасы чирарта 08 пердак порвался

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  3. physical 17.02.2017 01:13 # physical
    Жаль, что на фапле мало фанатов этого говняного тоттэнхэмс

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  4. greatmu 17.02.2017 01:12 # greatmu
    Ибра делает свое дело,как и МЮ,феллаини был ужасен!

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  5. billy-talent 17.02.2017 01:11 # billy-talent
    Скоулз: "МЮ будет на третьем месте"
    Скамеры в новости: "Лучший апз в АПЛ"
    Лол, кто вас спрашивал вообще? Вы же низшая форма жизни.

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  6. ssa 17.02.2017 01:10 # ssa
    dragonishka

    Надеюсь, Ибра свалит в конце сезона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53204/?c=1

    норм ибра так на даунича 3 раза поссал

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  7. mancunia-planet 17.02.2017 01:09 # mancunia-planet
    За свою карьеру нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил 17 голов "Сент-Этьену" — больше, чем в ворота какой-либо другой команды.

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  8. physical 17.02.2017 01:04 # physical
    Не говноеды, как шпоры

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  9. gerrard08 17.02.2017 01:04 # gerrard08
    нашли турнир своего уровня, шестёрки.

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  10. manreds 17.02.2017 01:02 # manreds
    легкая победа на классе.

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  11. eriksen23 17.02.2017 01:01 # eriksen23
    самый переоцененный игрок современности - ибрагимович.

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  12. billy-talent 17.02.2017 01:00 # billy-talent
    Мамка Погба расстроилась наверн.

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  13. farot 17.02.2017 01:00 # farot
    отскок

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  14. imf-tau 17.02.2017 01:00 # imf-tau
    Синий Манчестер не должен подкачать и в ЛЧ, Красный Манчестер свое дело сделал.

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