"Юнайтед" разгромил "Сент-Этьен" благодаря хет-трику Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала разгромив "Сент-Этьен" — 3:0. Все три гола забил 35-летний Златан Ибрагимович.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись оказывать нешуточное давление и уже на 15-й минуте открыли счет. Златан Ибрагимович заработал штрафной и сам же его исполнил, пробив низом. Мяч срикошетил от Венсана Пажо и издевательски медленно закатился в ворота — 1:0.



Еще какое-то время "Сент-Этьен" был заперт на своей половине поля, но затем принялся совершать все более и более смелые вылазки к чужим воротам, доставив пару неприятных моментов голкиперу "красных дьяволов" Серхио Ромеро.



С началом второго тайма "Юнайтед" снова взял соперника в тиски, а Ибрагимович даже забил гол, отмененный из-за офсайда. Однако время шло, а второго гола все не было. На 69-й минуте гостей выручила только перекладина после удара головой Поля Погба.



На 75-й минуте хозяева все-таки добились своего. Вышедший на замену Маркус Рэшфорд совершил рывок по левому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Коснувшись руки голкипера и ноги защитника мяч добрался до Ибрагимовича, и тот поразил цель — 2:0.



"Сент-Этьен" совсем пал духом, а "дьяволы" устремились за третьим голом. На 87-й минуте Ибрагимович нарвался на фол в штрафной площади и сам же реализовал назначенный пенальти — 3:0. Игра была сделана.



"Юнайтед" отпраздновал уверенную победу, которая практически снимает интригу насчет двухматчевого противостояния. Ответный визит во Францию становится формальностью для "красных дьяволов" и дает Жозе Моуриньо возможность поберечь основных игроков.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сент-Этьен" (Франция) — 3:0 (1:0)



Голы: Ибрагимович 15, 75, 88 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Феллайни (Лингард 45), Эррера, Мата (Рэшфорд 70), Поль Погба, Мартиаль (Янг 85), Ибрагимович.



"Сент-Этьен": Руффье, Малькюи, Теофиль-Катрин, Перрен, Флорентин Погба (Берич 79), Интима (Ру 65), Верету, Пажо (Сельнес 72), Севе, Амума, Монне-Паке.



Предупреждения: Эррера, Погба, Мартиаль, Лингард — Пажо.