"Юнайтед" разгромил "Сент-Этьен" благодаря хет-трику Ибрагимовича
"Манчестер Юнайтед" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала разгромив "Сент-Этьен" — 3:0. Все три гола забил 35-летний Златан Ибрагимович.
Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись оказывать нешуточное давление и уже на 15-й минуте открыли счет. Златан Ибрагимович заработал штрафной и сам же его исполнил, пробив низом. Мяч срикошетил от Венсана Пажо и издевательски медленно закатился в ворота — 1:0.
Еще какое-то время "Сент-Этьен" был заперт на своей половине поля, но затем принялся совершать все более и более смелые вылазки к чужим воротам, доставив пару неприятных моментов голкиперу "красных дьяволов" Серхио Ромеро.
С началом второго тайма "Юнайтед" снова взял соперника в тиски, а Ибрагимович даже забил гол, отмененный из-за офсайда. Однако время шло, а второго гола все не было. На 69-й минуте гостей выручила только перекладина после удара головой Поля Погба.
На 75-й минуте хозяева все-таки добились своего. Вышедший на замену Маркус Рэшфорд совершил рывок по левому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Коснувшись руки голкипера и ноги защитника мяч добрался до Ибрагимовича, и тот поразил цель — 2:0.
"Сент-Этьен" совсем пал духом, а "дьяволы" устремились за третьим голом. На 87-й минуте Ибрагимович нарвался на фол в штрафной площади и сам же реализовал назначенный пенальти — 3:0. Игра была сделана.
"Юнайтед" отпраздновал уверенную победу, которая практически снимает интригу насчет двухматчевого противостояния. Ответный визит во Францию становится формальностью для "красных дьяволов" и дает Жозе Моуриньо возможность поберечь основных игроков.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сент-Этьен" (Франция) — 3:0 (1:0)
Голы: Ибрагимович 15, 75, 88 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Феллайни (Лингард 45), Эррера, Мата (Рэшфорд 70), Поль Погба, Мартиаль (Янг 85), Ибрагимович.
"Сент-Этьен": Руффье, Малькюи, Теофиль-Катрин, Перрен, Флорентин Погба (Берич 79), Интима (Ру 65), Верету, Пажо (Сельнес 72), Севе, Амума, Монне-Паке.
Предупреждения: Эррера, Погба, Мартиаль, Лингард — Пажо.
17.02.2017 01:00
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Последние комментарии:
Сент Этьен в АПЛ, неплохая команда, вместо условного Лестера.
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у колбасы чирарта 08 пердак порвался
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Жаль, что на фапле мало фанатов этого говняного тоттэнхэмс
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Ибра делает свое дело,как и МЮ,феллаини был ужасен!
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Скоулз: "МЮ будет на третьем месте"
Скамеры в новости: "Лучший апз в АПЛ"
Лол, кто вас спрашивал вообще? Вы же низшая форма жизни.
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dragonishka
Надеюсь, Ибра свалит в конце сезона.
Источник: http://fapl.ru/posts/53204/?c=1
норм ибра так на даунича 3 раза поссал
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За свою карьеру нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил 17 голов "Сент-Этьену" — больше, чем в ворота какой-либо другой команды.
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Не говноеды, как шпоры
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нашли турнир своего уровня, шестёрки.
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легкая победа на классе.
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самый переоцененный игрок современности - ибрагимович.
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Мамка Погба расстроилась наверн.
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отскок
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Синий Манчестер не должен подкачать и в ЛЧ, Красный Манчестер свое дело сделал.
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