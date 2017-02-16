"Саутгемптон" укрепил центр обороны Касересом

Мартин Касерес "Саутгемптон" официально объявил о подписании контракта до конца сезона с бывшим защитником "Ювентуса" Мартином Касересом.

Выиграв пять чемпионских титулов Серии А с "Ювентусом", Касерес не смог заслужить новую сделку в Турине, потому что концовку прошлого сезона пропустил из-за травмы. Таким образом, с прошлого сезона Мартин находился в статусе свободного агента.

Новый клуб 29-летний защитник, сыгравший 68 матчей за сборную Уругвая, подыскал только сейчас. Касерес заключил краткосрочный контракт со "святыми" и будет призван снять напряжение в центре обороны, возникшее из-за продажи Жозе Фонте и травмы Виргила Ван Дейка.

"Я очень рад присоединиться к столь важному клубу в английском футболе. Мне не терпится приступить к работе со своими новыми партнерами по команде. Думаю, из всех имевшихся у меня вариантов "Саутгемптон" был лучшим. Я чрезвычайно рад, что перешел в этот клуб", — сообщил Касерес.

Добавим, что ранее в своей карьере Мартин также поиграл в Испании за "Барселону" и "Севилью". С каталонцами Касерес побеждал в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.


Метки Касерес, Саутгемптон, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 23:40

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  1. vodila 17.02.2017 00:05 # vodila
    Долго отдыхал после травмы дядя

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  2. gidro-met 16.02.2017 23:56 # gidro-met
    затмит ВанДейка, но все равно уйдет в чемп посильнее

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  3. mancunia-planet 16.02.2017 23:41 # mancunia-planet
    удачи

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