"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Гента"

"Тоттенхэм" проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Гента" со счетом 1:0.

На протяжении первого тайма "Гент" превосходил подопечных Маурисио Почеттино по игре, больше владея мячом, но в створ ворот Уго Льориса так ни разу и не пробил.



Второй тайм "шпоры" начали довольно бодро, а Харри Кейн даже отметился попаданием в штангу. Однако затем гости внезапно пропустили — причем очень легко. На 59-й минуте Нана Асаре ворвался в штрафную по левому краю и, дойдя практически до лицевой, сделал передачу на линию вратарской Жереми Пербе, который со второй попытки поразил цель — 1:0.



Все попытки "Тоттенхэма" отыграться так и не увенчались успехом, "Гент" сохранил победный счет до финального свистка и теперь отправится на "Уайт Харт Лэйн" с ответным визитом, имея мяч преимущества.



"Гент" (Бельгия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Пербе 59.



"Гент": Калинич, Митрович, Асаре (Гершон 80), Деягере, Жиго, Сайеф, Фоке, Эсити, Саймон (Калу 74), Пербе (Кулибали 75), Миличевич.



"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Ваньяма, Дембеле (Сон 68), Уинкс (Эриксен 80), Сиссоко (Нкуду 71), Алли, Кейн.



Предупреждения: Уолкер, Алли.