"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Гента"
"Тоттенхэм" проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Гента" со счетом 1:0.
На протяжении первого тайма "Гент" превосходил подопечных Маурисио Почеттино по игре, больше владея мячом, но в створ ворот Уго Льориса так ни разу и не пробил.
Второй тайм "шпоры" начали довольно бодро, а Харри Кейн даже отметился попаданием в штангу. Однако затем гости внезапно пропустили — причем очень легко. На 59-й минуте Нана Асаре ворвался в штрафную по левому краю и, дойдя практически до лицевой, сделал передачу на линию вратарской Жереми Пербе, который со второй попытки поразил цель — 1:0.
Все попытки "Тоттенхэма" отыграться так и не увенчались успехом, "Гент" сохранил победный счет до финального свистка и теперь отправится на "Уайт Харт Лэйн" с ответным визитом, имея мяч преимущества.
"Гент" (Бельгия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Пербе 59.
"Гент": Калинич, Митрович, Асаре (Гершон 80), Деягере, Жиго, Сайеф, Фоке, Эсити, Саймон (Калу 74), Пербе (Кулибали 75), Миличевич.
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Ваньяма, Дембеле (Сон 68), Уинкс (Эриксен 80), Сиссоко (Нкуду 71), Алли, Кейн.
Предупреждения: Уолкер, Алли.
16.02.2017 22:50
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Последние комментарии:
с судьи можно в голосину орать, такой уже заряженный хуесос.
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марсьяль бистяра, блять.
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Сила тайги , сила реки и всего всего че там еще, че то не канает! Бельгия, что, не покупает в Раше газ???
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Боюсь СЭ дома покарает немощей, нужно забивать уринятам.
Скам должен пройти минимум в 1/4 ЛЕ, чтобы на АПЛ сил не было.
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мелвуд слился....
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Чё там у хохлов, ребята? Отопление ещё не отключили им? Пусть держаться, скоро весна.
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Марсиаль красиво на скорости, даже Азар не может так
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сенит сосет, поздравляшки всем адекватам
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специально перед противостоянием с братом Флорентин Погба изменил прическу:
Б - Брат)
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/02/15/18/3D41198600000578-0-image-a-2_1487183585391.jpg
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споки всем
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Ееее Краснодааар красавцы!!!)))
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Надеюсь, Ибра свалит в конце сезона.
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Было это где то в начале - середине 90-ых.
Звали меня тогда Ёсида.
Жил я тогда с бабушкой и мне было лет 5-6.
По телевизору должны были показывать Терминатор (1 я часть), но показывали достаточно поздно, часов в 10 - 11 вечера.
Я долго сидел ждал фильм, периодически залипая. Но тут в комнату зашла бабушка и сказала, что по радио передали, что актёр заболел и фильма не будет и Ёсиде пора спать и я опечаленный ушёл спать.
Обман я раскрыл не скоро.....
Этим Ёсидой был евгений буцкевич
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сука какой момент
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не создали ничего толкового, привезя основу в Бельгию.
АПЛ падает всё ниже и ниже.
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миджайло чо сука, я простыню накатал бл
пшов нахой короч
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Кейн считает, что у "Тоттенхэма" "отличные шансы" на победу в Лиге Европы
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Буцкевич сайбал писать с двух акков
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Початкотино топарь )
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Проверка, братья! На ветке легавые) Вива ля МЮ
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