"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Гента"

Жереми Пербе "Тоттенхэм" проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Гента" со счетом 1:0.

На протяжении первого тайма "Гент" превосходил подопечных Маурисио Почеттино по игре, больше владея мячом, но в створ ворот Уго Льориса так ни разу и не пробил.

Второй тайм "шпоры" начали довольно бодро, а Харри Кейн даже отметился попаданием в штангу. Однако затем гости внезапно пропустили — причем очень легко. На 59-й минуте Нана Асаре ворвался в штрафную по левому краю и, дойдя практически до лицевой, сделал передачу на линию вратарской Жереми Пербе, который со второй попытки поразил цель — 1:0.

Все попытки "Тоттенхэма" отыграться так и не увенчались успехом, "Гент" сохранил победный счет до финального свистка и теперь отправится на "Уайт Харт Лэйн" с ответным визитом, имея мяч преимущества.

"Гент" (Бельгия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Пербе 59.

"Гент": Калинич, Митрович, Асаре (Гершон 80), Деягере, Жиго, Сайеф, Фоке, Эсити, Саймон (Калу 74), Пербе (Кулибали 75), Миличевич.

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Ваньяма, Дембеле (Сон 68), Уинкс (Эриксен 80), Сиссоко (Нкуду 71), Алли, Кейн.

Предупреждения: Уолкер, Алли.


Метки Гент, Лига Европы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 22:50

Количество просмотров Просмотров: 2216

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Последние комментарии:




  1. eriksen23 17.02.2017 00:34 # eriksen23
    с судьи можно в голосину орать, такой уже заряженный хуесос.

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  2. eriksen23 17.02.2017 00:32 # eriksen23
    марсьяль бистяра, блять.

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  3. lancerlancer1 16.02.2017 23:57 # lancerlancer1
    Сила тайги , сила реки и всего всего че там еще, че то не канает! Бельгия, что, не покупает в Раше газ???

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  4. lauda 16.02.2017 23:53 # lauda
    Боюсь СЭ дома покарает немощей, нужно забивать уринятам.
    Скам должен пройти минимум в 1/4 ЛЕ, чтобы на АПЛ сил не было.

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  5. eriksen23 16.02.2017 23:41 # eriksen23
    мелвуд слился....

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  6. mata-hazard 16.02.2017 23:40 # mata-hazard
    Чё там у хохлов, ребята? Отопление ещё не отключили им? Пусть держаться, скоро весна.

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  7. mancunia-planet 16.02.2017 23:39 # mancunia-planet
    Марсиаль красиво на скорости, даже Азар не может так

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  8. don-antonio 16.02.2017 23:37 # don-antonio
    сенит сосет, поздравляшки всем адекватам

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  9. gidro-met 16.02.2017 23:37 # gidro-met
    специально перед противостоянием с братом Флорентин Погба изменил прическу:

    Б - Брат)

    http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/02/15/18/3D41198600000578-0-image-a-2_1487183585391.jpg

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  10. melwood-lfc 16.02.2017 23:37 # melwood-lfc
    споки всем

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  11. moskofidi 16.02.2017 23:35 # moskofidi
    Ееее Краснодааар красавцы!!!)))

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  12. dragonishka 16.02.2017 23:34 # dragonishka
    Надеюсь, Ибра свалит в конце сезона.

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  13. sharan 16.02.2017 23:31 # sharan
    Было это где то в начале - середине 90-ых.
    Звали меня тогда Ёсида.
    Жил я тогда с бабушкой и мне было лет 5-6.
    По телевизору должны были показывать Терминатор (1 я часть), но показывали достаточно поздно, часов в 10 - 11 вечера.
    Я долго сидел ждал фильм, периодически залипая. Но тут в комнату зашла бабушка и сказала, что по радио передали, что актёр заболел и фильма не будет и Ёсиде пора спать и я опечаленный ушёл спать.
    Обман я раскрыл не скоро.....

    Этим Ёсидой был евгений буцкевич

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  14. tvinkovod 16.02.2017 23:30 # tvinkovod
    сука какой момент

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  15. budun 16.02.2017 23:30 # budun
    не создали ничего толкового, привезя основу в Бельгию.
    АПЛ падает всё ниже и ниже.

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  16. melwood-lfc 16.02.2017 23:28 # melwood-lfc
    миджайло чо сука, я простыню накатал бл
    пшов нахой короч

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  17. palach221078 16.02.2017 23:27 # palach221078
    Кейн считает, что у "Тоттенхэма" "отличные шансы" на победу в Лиге Европы

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  18. sharan 16.02.2017 23:26 # sharan
    Буцкевич сайбал писать с двух акков

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  19. gufak 16.02.2017 23:25 # gufak
    Початкотино топарь )

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  20. kipeloff89 16.02.2017 23:25 # kipeloff89
    Проверка, братья! На ветке легавые) Вива ля МЮ

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