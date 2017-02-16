Венгер может определиться со своим будущим уже в марте
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может принять решение о своем будущем в клубе уже в следующем месяце.
После унизительного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 5:1 в среду вечером давление на Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона, достигло своего предела. Арсен был подвергнут жесточайшей критике со стороны прессы, фанатов, экспертов и даже своих бывших игроков — экс-защитник "канониров" Мартин Киоун заявил, что карьера француза в клубе достигла своей низшей точки.
Сегодня немецкий телеканал ZDF опубликовал небольшое интервью с Венгером, которое тот дал еще перед матчем на "Альянц Арене". Арсену был задан вопрос, когда он собирается принять решение относительно своего будущего в "Арсенале".
"Вероятно, в марте или апреле", — сухо ответил Венгер.
Однако BBC не соглашается со своими коллегами из Германии и ожидает, что вопрос о новом контракте, который уже имеется на руках у Венгера, будет решен только в конце сезона.
16.02.2017 22:00
Просмотров: 654
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Венгер уйдет!
(ответить)
Жалко старика, вчера лицо было как перед инсультом! Надо уходить, но только проблема не только в нем, а в том что владельцам ничего не надо кроме прибыли а учитывая призовые в апл теперь четвёртое место и лч или седьмое и без еврокубков это одно и тоже! Сезонные Абонементы на матчи продаются отлично! Летом должно поменяться что то...
(ответить)
я думаю он уже давно принял решения
(ответить)
gg wp, gl
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий