Венгер может определиться со своим будущим уже в марте

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может принять решение о своем будущем в клубе уже в следующем месяце.

После унизительного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счетом 5:1 в среду вечером давление на Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона, достигло своего предела. Арсен был подвергнут жесточайшей критике со стороны прессы, фанатов, экспертов и даже своих бывших игроков — экс-защитник "канониров" Мартин Киоун заявил, что карьера француза в клубе достигла своей низшей точки.

Сегодня немецкий телеканал ZDF опубликовал небольшое интервью с Венгером, которое тот дал еще перед матчем на "Альянц Арене". Арсену был задан вопрос, когда он собирается принять решение относительно своего будущего в "Арсенале".

"Вероятно, в марте или апреле", — сухо ответил Венгер.

Однако BBC не соглашается со своими коллегами из Германии и ожидает, что вопрос о новом контракте, который уже имеется на руках у Венгера, будет решен только в конце сезона.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 22:00

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  1. awesome-arsenal 16.02.2017 22:40 # awesome-arsenal
    Венгер уйдет!

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  2. srb-7777 16.02.2017 22:24 # srb-7777
    Жалко старика, вчера лицо было как перед инсультом! Надо уходить, но только проблема не только в нем, а в том что владельцам ничего не надо кроме прибыли а учитывая призовые в апл теперь четвёртое место и лч или седьмое и без еврокубков это одно и тоже! Сезонные Абонементы на матчи продаются отлично! Летом должно поменяться что то...

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  3. sanogo 16.02.2017 22:22 # sanogo
    я думаю он уже давно принял решения

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  4. mr-arti 16.02.2017 22:02 # mr-arti
    gg wp, gl

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