Почеттино не уверен, что сделает из "Тоттенхэма" топ-клуб

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не уверен, что сделает из "шпор" команду победителей.

Только на днях бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер усомнился, что молодое поколение "Тоттенхэма" сможет реализовать свой потенциал на "Уайт Харт Лэйн" и принести клубу вожделенные трофеи. Особенно сильно эксперта Sky Sports беспокоит неудачная игра "шпор" против прямых конкурентов.



В ответ Почеттино согласился с доводами Каррагера. Аргентинец не уверен, что сделает из "Тоттенхэма" команду победителей, но просит помощи от боссов клуба.



"Невозможно изменить менталитет клуба, складывавшийся целыми годами. У нас было полтора успешных сезона, поэтому на перемены требуется время. Это своего рода процесс".



"Если обратиться к статистике, можно заметить, что за последние годы мы серьезно прибавили в матчах с прямыми конкурентами. Но, повторюсь, поменять менталитет клуба очень непросто. Дело не в классе игроков, тактике или игровой философии. Для того, чтобы создать менталитет победителей, требуется время".



"Подстроить и адаптироваться тактику под конкретного соперника не так уж сложно. Сложнее приехать на "Энфилд" или "Олд Траффорд" и сыграть так же, как перед своими болельщиками на "Уайт Харт Лэйн", - цитирует Почеттино Evening Standard.