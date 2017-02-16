"Сити" заплатит 35 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил

"Манчестер Сити" был оштрафован на 35 тысяч фунтов за систематические нарушения антидопинговых правил.

Напомним, в целях борьбы с допингом все профессиональные клубы обязаны по запросу Ассоциации предоставлять информацию о начале и окончании тренировочных занятий, о месте их проведения, а также адреса, где игроки ночуют.



Однако за последние 12 месяцев "горожане" успели трижды нарушить эти правила. Сообщалось, что речь идет о некоторой общей информации, нежели о нарушениях, связанных с конкретными игроками.



Еще в прошлом месяце клуб с "Этихад" признал свою вину, и вот сегодня FA избрала меру наказания. Как и ожидалось, "Сити" выплатит денежный штраф — в размере 35 тыс. фунтов.



Издание BBC добавляет, что упомянутые нарушения касаются тренировочного процесса — изменив режим занятий, "горожане" забыли поставить об этом в известность Ассоциацию.