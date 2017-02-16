"Халл" оштрафован на 20 тысяч фунтов

FA оштрафовала "Халл" на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча прошлого уикенда против "Арсенала".

Во втором тайме матча на "Эмирейтс", выигранного хозяевами со счетом 2:0, "тигры" пытались заставить рефери Марка Клаттенбурга изгнать с поля защитника "канониров" Кирана Гиббса, который, как они считали, совершил фол последней надежды на Лазаре Марковиче.



И хотя Клаттенбург, в первом тайме засчитавший гол рукой Алексиса Санчеса, устоял перед натиском "Халла", Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент, выдвинув в адрес аутсайдера Премьер-Лиги обвинения.



Клуб с "Кей-Си" признал свою вину, и сегодня был оштрафован FA на 20 тысяч фунтов.