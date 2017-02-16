"Халл" оштрафован на 20 тысяч фунтов

Марк Клаттенбург и игроки Халла FA оштрафовала "Халл" на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча прошлого уикенда против "Арсенала".

Во втором тайме матча на "Эмирейтс", выигранного хозяевами со счетом 2:0, "тигры" пытались заставить рефери Марка Клаттенбурга изгнать с поля защитника "канониров" Кирана Гиббса, который, как они считали, совершил фол последней надежды на Лазаре Марковиче.

И хотя Клаттенбург, в первом тайме засчитавший гол рукой Алексиса Санчеса, устоял перед натиском "Халла", Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент, выдвинув в адрес аутсайдера Премьер-Лиги обвинения.

Клуб с "Кей-Си" признал свою вину, и сегодня был оштрафован FA на 20 тысяч фунтов.


Метки FA, Арсенал, Клаттенбург, Премьер-Лига, рефери, Халл

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. fascll 16.02.2017 19:22 # fascll
    Команда гнид, грязно обыграли Халл и облизали писосы баварцев

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  2. gay-fan-gunner 16.02.2017 19:13 # gay-fan-gunner
    заслужили

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