Антонио не уверен, что продлит контракт с "Вест Хэмом"
Полузащитник "Вест Хэма" Мичейл Антонио не уверен, что подпишет новый контракт с "молотобойцами".
После прихода в "Вест Хэм" летом 2015 года Антонио дослужился до статуса ключевого игрока в команде Славена Билича, успев с пользой поиграть на разных позициях. В процессе Мичейл удостоился первого вызова в сборную Англии, а прошлым летом заключил улучшенный контракт.
По информации Sky Sports, своей вдохновенной игрой - особенно на втором этаже - 26-летний Антонио привлек внимание "Челси", однако "Вест Хэм" даже не рассматривает вариант с продажей Мичейла.
Более того, грядущим летом "молотки" рассчитывают связать долгосрочное будущее Антонио, подписав с ним новый контракт. У Мичейла на этот счет мнение не сложилось: игрок дважды подумает перед тем, как давать согласие боссам "Вест Хэма".
"Сейчас мы не ведем переговоры по новому контракту, поэтому давайте не будем торопить события. Я просто хочу играть в футбол, а там будь, что будет. Соглашусь ли я продлить договор? Посмотрим", - сообщил Антонио.
16.02.2017 18:00
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