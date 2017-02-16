Клаттенбург променял Премьер-Лигу на Саудовскую Аравию

Марк Клаттенбург Самый успешный английский рефери Марк Клаттенбург оставил работу в Премьер-Лиге ради приглашения из Саудовской Аравии.

Напомним, прошлый сезон стал пиком судейской карьеры 31-летнего Клаттенбурга, которому довелось обслуживать финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016.

На протяжении этого сезона не утихали слухи об интересе к Марку из Китая, Америки и Азии, а в декабре Клаттенбург лично признался, что рассмотрел бы вариант с работой в Китае.

В конце концов Клаттенбург решился покинуть родину. Как сообщает The Telegraph, теперь Марк займет роль в чемпионате Саудовской Аравии. Идет речь о роли обычного рефери или какой-то более ответственной должности, еще предстоит узнать.


Метки Клаттенбург, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3752

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Последние комментарии:




  1. vladvlad123 16.02.2017 18:34 # vladvlad123
    Ну и нафига им эти рефери? Бред какой-то

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  2. blackdreamer 16.02.2017 18:27 # blackdreamer
    саф и абрамович заметают следы
    скоро все судьи типо уедут судить
    что бы не спалили сколько пеночек и решений они продали в пользу скамца и гавноедов

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  3. red-devil-4ever 16.02.2017 18:26 # red-devil-4ever
    лол, не увидим его в Рашке теперь

    (ответить)

  4. elkin 16.02.2017 18:25 # elkin
    шкура )

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  5. jimulia 16.02.2017 18:15 # jimulia
    Саудовская Аравия забери еще пожалуйста Майка Дина и Оливера

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  6. tvinkovod 16.02.2017 18:06 # tvinkovod
    аллилуя братья, восславим нашего господа (тут как бы танцующие негры в церкви должны быть по задумке)

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  7. fc-man-un-1878 16.02.2017 17:32 # fc-man-un-1878
    он с 1975 года
    михайло лол, как всегда

    (ответить)

  8. dragonishka 16.02.2017 17:28 # dragonishka
    Вот это лол, Осрак мира судей.

    P.S. хуево выглядит для 31-летнего.

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  9. shakur 16.02.2017 17:27 # shakur
    https://www.youtube.com/watch?v=W4ydnHCNhdA

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  10. pistolero-lfc 16.02.2017 17:26 # pistolero-lfc
    может и много начудил, но топ судья. жаль

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  11. raka-eve 16.02.2017 17:20 # raka-eve
    никогда не забуду той клоунады в мерсисайдском дерби, которую он учинил

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  12. fc-zenit 16.02.2017 17:08 # fc-zenit
    Даже судьей перетаскивают.

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  13. mancunia-planet 16.02.2017 17:08 # mancunia-planet
    пусть заберёт с собой оставшихся, скучать не будем

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  14. xandr 16.02.2017 17:06 # xandr
    41-летнего)

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  15. kos9k 16.02.2017 17:06 # kos9k
    жаль, лучше бы дин ушел

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  16. dnb 16.02.2017 17:05 # dnb
    ушел за деньгами. Значит он любит деньги. Значит не факт, что его ни разу в карьере не покупали

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  17. ben-arfa 16.02.2017 17:04 # ben-arfa
    Тащером Арсенала был, теперь ГГ точно из четверки вылетят

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