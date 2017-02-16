Клаттенбург променял Премьер-Лигу на Саудовскую Аравию

Самый успешный английский рефери Марк Клаттенбург оставил работу в Премьер-Лиге ради приглашения из Саудовской Аравии.

Напомним, прошлый сезон стал пиком судейской карьеры 31-летнего Клаттенбурга, которому довелось обслуживать финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016.



На протяжении этого сезона не утихали слухи об интересе к Марку из Китая, Америки и Азии, а в декабре Клаттенбург лично признался, что рассмотрел бы вариант с работой в Китае.



В конце концов Клаттенбург решился покинуть родину. Как сообщает The Telegraph, теперь Марк займет роль в чемпионате Саудовской Аравии. Идет речь о роли обычного рефери или какой-то более ответственной должности, еще предстоит узнать.