Клаттенбург променял Премьер-Лигу на Саудовскую Аравию
Самый успешный английский рефери Марк Клаттенбург оставил работу в Премьер-Лиге ради приглашения из Саудовской Аравии.
Напомним, прошлый сезон стал пиком судейской карьеры 31-летнего Клаттенбурга, которому довелось обслуживать финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016.
На протяжении этого сезона не утихали слухи об интересе к Марку из Китая, Америки и Азии, а в декабре Клаттенбург лично признался, что рассмотрел бы вариант с работой в Китае.
В конце концов Клаттенбург решился покинуть родину. Как сообщает The Telegraph, теперь Марк займет роль в чемпионате Саудовской Аравии. Идет речь о роли обычного рефери или какой-то более ответственной должности, еще предстоит узнать.
16.02.2017 17:00
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Последние комментарии:
Ну и нафига им эти рефери? Бред какой-то
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саф и абрамович заметают следы
скоро все судьи типо уедут судить
что бы не спалили сколько пеночек и решений они продали в пользу скамца и гавноедов
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лол, не увидим его в Рашке теперь
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шкура )
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Саудовская Аравия забери еще пожалуйста Майка Дина и Оливера
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аллилуя братья, восславим нашего господа (тут как бы танцующие негры в церкви должны быть по задумке)
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он с 1975 года
михайло лол, как всегда
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Вот это лол, Осрак мира судей.
P.S. хуево выглядит для 31-летнего.
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https://www.youtube.com/watch?v=W4ydnHCNhdA
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может и много начудил, но топ судья. жаль
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никогда не забуду той клоунады в мерсисайдском дерби, которую он учинил
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Даже судьей перетаскивают.
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пусть заберёт с собой оставшихся, скучать не будем
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41-летнего)
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жаль, лучше бы дин ушел
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ушел за деньгами. Значит он любит деньги. Значит не факт, что его ни разу в карьере не покупали
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Тащером Арсенала был, теперь ГГ точно из четверки вылетят
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