Дайер: "Тоттенхэм" — превосходное место для Алли"

Эрик Дайер и Деле Алли Защитник Эрик Дайер считает, что в данный момент для его одноклубника Деле Алли нет места лучше, чем "Тоттенхэм".

Совершив настоящий прорыв в прошлом сезоне и закрепившись в качестве основного игрока команды Маурисио Почеттино, в этой кампании Деле продолжил свое развитие.

В этом сезоне 20-летний Алли забил уже 13 голов за "шпор" с учетом всех соревнований. Успехи Деле подогревают слухи об интересе к нему со стороны самых могущественных клубов Европы — "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны".

Однако Дайер советует своему другу и одноклубнику, признанному лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам прошлого месяца, остаться на "Уайт Харт Лэйн" и продолжить здесь свое развитие.

"Он по-прежнему очень молодой парень. Думаю, люди должны помнить это. Думаю, он в превосходном месте, потому что здесь вокруг него есть система, которая поддерживает его. Здесь есть тренер и группа игроков, которые позаботятся о нем".

"В некоторых местах иногда существуют опасения насчет молодых игроков и насчет того, по зубам ли им это. Также важно видеть, что это 20-летний парень, а не просто стоящий денег актив. Думаю, в этом отношении у него все отлично, и я надеюсь, он останется здесь надолго", — сообщил Дайер Sky Sports.


Метки Алли, Дайер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 16:00

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  1. giggs13 16.02.2017 16:21 # giggs13
    alli go psj, totenham eto club neudachnikov

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  2. selfish 16.02.2017 16:15 # selfish
    Азар>Почеттино

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  3. vyrentz 16.02.2017 16:13 # vyrentz
    Интересно, журналисты Sky Sports видели состав Реала? Куда там Алли впихнуть можно?

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