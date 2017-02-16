Дайер: "Тоттенхэм" — превосходное место для Алли"

Защитник Эрик Дайер считает, что в данный момент для его одноклубника Деле Алли нет места лучше, чем "Тоттенхэм".

Совершив настоящий прорыв в прошлом сезоне и закрепившись в качестве основного игрока команды Маурисио Почеттино, в этой кампании Деле продолжил свое развитие.



В этом сезоне 20-летний Алли забил уже 13 голов за "шпор" с учетом всех соревнований. Успехи Деле подогревают слухи об интересе к нему со стороны самых могущественных клубов Европы — "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны".



Однако Дайер советует своему другу и одноклубнику, признанному лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам прошлого месяца, остаться на "Уайт Харт Лэйн" и продолжить здесь свое развитие.



"Он по-прежнему очень молодой парень. Думаю, люди должны помнить это. Думаю, он в превосходном месте, потому что здесь вокруг него есть система, которая поддерживает его. Здесь есть тренер и группа игроков, которые позаботятся о нем".



"В некоторых местах иногда существуют опасения насчет молодых игроков и насчет того, по зубам ли им это. Также важно видеть, что это 20-летний парень, а не просто стоящий денег актив. Думаю, в этом отношении у него все отлично, и я надеюсь, он останется здесь надолго", — сообщил Дайер Sky Sports.