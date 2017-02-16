Скоулз допускает уход Руни из "Юнайтед" в конце сезона

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что капитан "красных дьяволов" Уэйн Руни может уйти из клуба в конце сезона, если к тому времени его ситуация с игровым временем не улучшится.

Как известно, в этом сезоне 31-летний перестал быть игроком стартового состава "Юнайтед", а сегодняшний матч Лиги Европы против "Сент-Этьена" и вовсе пропускает из-за небольшой мышечной травмы. Скоулз убежден, что его бывший одноклубник не будет мириться с пребыванием на лавке.



"Это странная ситуация. Никто не бывает расстроен больше Уйэна, не имея возможности играть. Роль игрока скамейки его чрезвычайно раздражает. Он должен пользоваться своими шансами, когда их получает, потому что в команде существует реальная конкуренция".



"То, что он получает игровое время только в Лиге Европы и Кубке Англии, убивает его. Но все зависит от него самого — он должен взять себя в руки и доказать, что способен играть в больших матчах".



"Я не представляю, что Руни задержится надолго, если все останется, как сейчас. Возможно, он задумается о своем будущем, если к концу сезона по-прежнему будет редко попадать в стартовый состав. Я не вижу в нем игрока, который бы смирился с подобным. Он захочет быть в команде, за которую бы он играл каждую неделю", — сообщил Скоулз Daily Mail.