Дибала исключает переезд в Премьер-Лигу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что не помышляет о смене клуба и, наоборот, готовится продлить свой контракт с чемпионами Серии А.
В разное время аргентинца связывали с переходом в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а из слов самого Пауло выяснилось, что он мечтает выступать за "Манчестер Сити".
С начала года в прессе муссировались слухи о желании Дибала покинуть "Ювентус". Журналисты прознали, что 23-летний нападающий отказывает продлевать контракт, потому может сменить клуб грядущим летом.
Все сомнения относительно будущего Пауло в "старой синьоре" развеял сам игрок. По словам Дибалы, он практически договорился с "Ювентусом" о новом контракте, поэтому об уходе из туринского клуба даже не помышляет.
"Мы очень близки к продлению контракта. Мой агент прибыл в Италию, чтобы поговорить с (исполнительным директором "Ювентуса") Беппе Мароттой. Думаю, очень скоро все будет завершено", - цитирует Дибала Sky.
16.02.2017 14:00
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да пошёль ты накуй, тень Лансини
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