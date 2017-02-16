Дибала исключает переезд в Премьер-Лигу

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что не помышляет о смене клуба и, наоборот, готовится продлить свой контракт с чемпионами Серии А.

В разное время аргентинца связывали с переходом в "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а из слов самого Пауло выяснилось, что он мечтает выступать за "Манчестер Сити".



С начала года в прессе муссировались слухи о желании Дибала покинуть "Ювентус". Журналисты прознали, что 23-летний нападающий отказывает продлевать контракт, потому может сменить клуб грядущим летом.



Все сомнения относительно будущего Пауло в "старой синьоре" развеял сам игрок. По словам Дибалы, он практически договорился с "Ювентусом" о новом контракте, поэтому об уходе из туринского клуба даже не помышляет.



"Мы очень близки к продлению контракта. Мой агент прибыл в Италию, чтобы поговорить с (исполнительным директором "Ювентуса") Беппе Мароттой. Думаю, очень скоро все будет завершено", - цитирует Дибала Sky.