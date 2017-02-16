"Наполи" мечтает о покупке Ибрагимовича

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что мечтает заполучить в свой клуб нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.

Не так давно агент Ибрагимовича Мино Райола рассказал, что 35-летний швед в восторге от Неаполя и его местных жителей, поэтому переезд нападающего в Серию А совсем не исключен.



В ответ на это главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что Златан останется на "Олд Траффорд" и продлит свой контракт с "дьяволами" на следующий сезон. По слухам, переговоры на эту тему состоятся уже до конца текущей недели.



Тем не менее, Де Лаурентис надеется, что в обозримом будущем ему все-таки удастся заманить Ибрагимовича в "Наполи", а его мечта, наконец, осуществится.



"Кого я мечтаю подписать? Я всегда стараюсь жить сегодняшним днем, но мне хотелось бы купить того великана, который играет за "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас. Мы обедали вместе с ним в Лос-Анджелесе, и хотя он всегда выглядит немного сердитым, ему определенно понравилось", - сообщил Де Лаурентис Football Italia.