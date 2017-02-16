"Наполи" мечтает о покупке Ибрагимовича

Златан Ибрагимович Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что мечтает заполучить в свой клуб нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.

Не так давно агент Ибрагимовича Мино Райола рассказал, что 35-летний швед в восторге от Неаполя и его местных жителей, поэтому переезд нападающего в Серию А совсем не исключен.

В ответ на это главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что Златан останется на "Олд Траффорд" и продлит свой контракт с "дьяволами" на следующий сезон. По слухам, переговоры на эту тему состоятся уже до конца текущей недели.

Тем не менее, Де Лаурентис надеется, что в обозримом будущем ему все-таки удастся заманить Ибрагимовича в "Наполи", а его мечта, наконец, осуществится.

"Кого я мечтаю подписать? Я всегда стараюсь жить сегодняшним днем, но мне хотелось бы купить того великана, который играет за "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас. Мы обедали вместе с ним в Лос-Анджелесе, и хотя он всегда выглядит немного сердитым, ему определенно понравилось", - сообщил Де Лаурентис Football Italia.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 16.02.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 726

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  1. udaff 16.02.2017 13:56 # udaff
    Лямов за 30 можно и сплавить в конце сезона, предварительно продлив контракт))

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  2. dragonishka 16.02.2017 13:47 # dragonishka
    Продано

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  3. aristarh-overeem 16.02.2017 13:20 # aristarh-overeem
    Таким образом скам в следующем сезоне выиграет ЛЧ

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  4. scorcher 16.02.2017 13:18 # scorcher
    это Златан купит Наполи, чтоб в нем играть

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  5. kowevoy 16.02.2017 13:06 # kowevoy
    Ещё одно прозвище появилось после приобретения клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Тогда "Челси" стали называть "Челски", из-за того что окончание "ски" применяют по отношению к русским. Ну а самое обидное, и даже оскорбительное прозвище "Rentboys", появилось после песни возникшей приблизительно в 80-х годах. Эта песня стала реакцией на газетную публикацию, где был описан рейд полиции, в ходе которого, фанат "Челси" был найден в постели с мужчиной-проституткой. Реакция болельщиков других клубов не заставила себя долго ждать.

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  6. blackdreamer 16.02.2017 13:04 # blackdreamer
    носатый хоть в конце поиграет за норм клуб
    сейчас мешок подоит , потянет немощей
    что бы в след сезоне жрать пиццу в неаполе и смотреть как мю вертят все подряд на хуйу

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  7. meshuggah 16.02.2017 13:04 # meshuggah
    наухя его покупать, если можно летом бесплатно это дно забрать

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