"Наполи" мечтает о покупке Ибрагимовича
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что мечтает заполучить в свой клуб нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.
Не так давно агент Ибрагимовича Мино Райола рассказал, что 35-летний швед в восторге от Неаполя и его местных жителей, поэтому переезд нападающего в Серию А совсем не исключен.
В ответ на это главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что Златан останется на "Олд Траффорд" и продлит свой контракт с "дьяволами" на следующий сезон. По слухам, переговоры на эту тему состоятся уже до конца текущей недели.
Тем не менее, Де Лаурентис надеется, что в обозримом будущем ему все-таки удастся заманить Ибрагимовича в "Наполи", а его мечта, наконец, осуществится.
"Кого я мечтаю подписать? Я всегда стараюсь жить сегодняшним днем, но мне хотелось бы купить того великана, который играет за "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас. Мы обедали вместе с ним в Лос-Анджелесе, и хотя он всегда выглядит немного сердитым, ему определенно понравилось", - сообщил Де Лаурентис Football Italia.
16.02.2017 13:00
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Последние комментарии:
Лямов за 30 можно и сплавить в конце сезона, предварительно продлив контракт))
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Продано
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Таким образом скам в следующем сезоне выиграет ЛЧ
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это Златан купит Наполи, чтоб в нем играть
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Ещё одно прозвище появилось после приобретения клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Тогда "Челси" стали называть "Челски", из-за того что окончание "ски" применяют по отношению к русским. Ну а самое обидное, и даже оскорбительное прозвище "Rentboys", появилось после песни возникшей приблизительно в 80-х годах. Эта песня стала реакцией на газетную публикацию, где был описан рейд полиции, в ходе которого, фанат "Челси" был найден в постели с мужчиной-проституткой. Реакция болельщиков других клубов не заставила себя долго ждать.
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носатый хоть в конце поиграет за норм клуб
сейчас мешок подоит , потянет немощей
что бы в след сезоне жрать пиццу в неаполе и смотреть как мю вертят все подряд на хуйу
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наухя его покупать, если можно летом бесплатно это дно забрать
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