Анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

В четверг 16 февраля "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграют свое первые поединки в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ГЕНТ — ТОТТЕНХЭМ 21:00



Как известно, "Тоттенхэм" оказался в Лиге Европы после того, как финишировал лишь на третьем месте Группы E Лиги Чемпионов. Главный европейский турнир оказался "шпорам" не по зубам, и теперь они постараются проявить себя в соревновании ниже рангом.



В предстоящем матче "Тоттенхэм" постарается реабилитироваться за безоговорочное поражение от "Ливерпуля" в минувший уикенд (2:0). Команда Маурисио Почеттино упустила возможность укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги и теперь просто не имеет права списывать со счетов Лигу Европы, победа в которой может стать их единственной возможностью пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Соперником "шпор" в этот вечер выступит "Гент", который прошлый сезон бельгийского чемпионата завершил на втором месте, уступив "Брюгге", но в нынешней кампании занимает только восьмое место.



В четырех последних выездах в Бельгию "Тоттенхэм" ни разу не выиграл — две ничьи и два поражения, включая 2:1 от "Андерлехта" в прошлом сезоне.



В этом розыгрыше Лиги Европы "Гент" пропустил уже 13 голов — больше, чем какой-либо другой участник плей-офф.



"Тоттенхэм" проиграл пять из восьми последних матчей в еврокубках, одержав только две победы.



Это будет 134-й матч "Тоттенхэма" в Лиге Европы / Кубке УЕФА. По этому показателю "шпоры" лидируют в Англии (у "Ливерпуля" — 116).



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Данни Роуз, Ян Вертонген и Эрик Ламела. Жорж-Кевин Нкуду под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕНТ-ЭТЬЕН 23:05



Занимая шестую позицию в Премьер-Лиге с ноября, "Манчестер Юнайтед" обязан самым тщательным образом настраиваться на Лигу Европы. Хотя именно концентрации и мотивации "красным дьяволам" порой и не хватало на матчах группового этапа.



Домашний матч с "Сент-Этьеном" будет примечателен тем, что в этот вечер родные братья Погба не просто окажутся по разные стороны баррикад, но и будут часто сходиться в очных единоборствах — играя в центре поля у "красных дьяволов", Поль будет оказывать давление на центр обороны соперника, где расположится Флорентин.



"Изначально мы сказали: "Черт возьми, это не лучший жребий". Но именно ради такого рода матчей мы и играем в Европе. Они являются европейским топ-клубом, который не так давно выигрывал Лигу Чемпионов", — сообщил капитан "Сент-Этьена" Лоик Перрен про "Юнайтед".



В рамках европейских соревнований "Юнайтед" еще никогда не проигрывал дома командам из Франции — девять побед, четыре ничьи и всего шесть пропущенных голов.



Это будет четвертый выезд "Сент-Этьена" в Англию. Все три предыдущих (к "Ливерпулю", "Юнайтед" и "Ипсвичу") завершились поражениями.



"Юнайтед" не проигрывает дома в Европе уже 14 матчей кряду — 11 побед и три ничьи. Эта серия началась после поражения 1:2 от "Реала" в марте 2013.



Беспроигрышная серия "Сент-Этьена" в еврокубках насчитывает уже 10 матчей — пять побед и пять поражений.



За свою карьеру нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил 14 голов "Сент-Этьену" — больше, чем в ворота какой-либо другой команды.



На своей пресс-конференции рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил участие в этом матче Люка Шоу, Фила Джонса, Майкла Кэррика и Уэйна Руни. Маркос Рохо уже возобновил тренировки после недавней травмы.