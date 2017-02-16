Анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
В четверг 16 февраля "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграют свое первые поединки в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ГЕНТ — ТОТТЕНХЭМ 21:00
Как известно, "Тоттенхэм" оказался в Лиге Европы после того, как финишировал лишь на третьем месте Группы E Лиги Чемпионов. Главный европейский турнир оказался "шпорам" не по зубам, и теперь они постараются проявить себя в соревновании ниже рангом.
В предстоящем матче "Тоттенхэм" постарается реабилитироваться за безоговорочное поражение от "Ливерпуля" в минувший уикенд (2:0). Команда Маурисио Почеттино упустила возможность укрепиться в топ-4 Премьер-Лиги и теперь просто не имеет права списывать со счетов Лигу Европы, победа в которой может стать их единственной возможностью пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Соперником "шпор" в этот вечер выступит "Гент", который прошлый сезон бельгийского чемпионата завершил на втором месте, уступив "Брюгге", но в нынешней кампании занимает только восьмое место.
В четырех последних выездах в Бельгию "Тоттенхэм" ни разу не выиграл — две ничьи и два поражения, включая 2:1 от "Андерлехта" в прошлом сезоне.
В этом розыгрыше Лиги Европы "Гент" пропустил уже 13 голов — больше, чем какой-либо другой участник плей-офф.
"Тоттенхэм" проиграл пять из восьми последних матчей в еврокубках, одержав только две победы.
Это будет 134-й матч "Тоттенхэма" в Лиге Европы / Кубке УЕФА. По этому показателю "шпоры" лидируют в Англии (у "Ливерпуля" — 116).
В лазарете "Тоттенхэма" остаются Данни Роуз, Ян Вертонген и Эрик Ламела. Жорж-Кевин Нкуду под вопросом.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕНТ-ЭТЬЕН 23:05
Занимая шестую позицию в Премьер-Лиге с ноября, "Манчестер Юнайтед" обязан самым тщательным образом настраиваться на Лигу Европы. Хотя именно концентрации и мотивации "красным дьяволам" порой и не хватало на матчах группового этапа.
Домашний матч с "Сент-Этьеном" будет примечателен тем, что в этот вечер родные братья Погба не просто окажутся по разные стороны баррикад, но и будут часто сходиться в очных единоборствах — играя в центре поля у "красных дьяволов", Поль будет оказывать давление на центр обороны соперника, где расположится Флорентин.
"Изначально мы сказали: "Черт возьми, это не лучший жребий". Но именно ради такого рода матчей мы и играем в Европе. Они являются европейским топ-клубом, который не так давно выигрывал Лигу Чемпионов", — сообщил капитан "Сент-Этьена" Лоик Перрен про "Юнайтед".
В рамках европейских соревнований "Юнайтед" еще никогда не проигрывал дома командам из Франции — девять побед, четыре ничьи и всего шесть пропущенных голов.
Это будет четвертый выезд "Сент-Этьена" в Англию. Все три предыдущих (к "Ливерпулю", "Юнайтед" и "Ипсвичу") завершились поражениями.
"Юнайтед" не проигрывает дома в Европе уже 14 матчей кряду — 11 побед и три ничьи. Эта серия началась после поражения 1:2 от "Реала" в марте 2013.
Беспроигрышная серия "Сент-Этьена" в еврокубках насчитывает уже 10 матчей — пять побед и пять поражений.
За свою карьеру нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил 14 голов "Сент-Этьену" — больше, чем в ворота какой-либо другой команды.
На своей пресс-конференции рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил участие в этом матче Люка Шоу, Фила Джонса, Майкла Кэррика и Уэйна Руни. Маркос Рохо уже возобновил тренировки после недавней травмы.
16.02.2017 12:00
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Яцо
Идуцо
Шагаюцо
Поцо
Москвеце
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Вышел Веня в финальцо -
Поебался в анальцо.
Вытер тряпочкой лицо
Похвалил стручок немцо...
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Кстати почти все команды ибры после его ухода выигрывают лч, ставьте на псж глупцы. Мю идет за ушастым!
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Как правильно писать:
Маме Погба дымоход симпатизировал
или
Эреррцо на мозерпогбеццо?
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Есть еще кто читает тут статьи? Кееек
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Нападающий "Реала" Карим Бензема отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Таким образом, форвард мадридской команды стал лучшим бомбардиром турнира среди французских игроков. На счету Бензема 51 гол. Он обошёл Тьерри Анри, который забил 50 мячей.
Бензема топарь.
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После поражения от "Баварии" (1:5) лондонский "Арсенал" стал первым клубом из Англии, который пропустил в самом престижному клубном турнире Европы 200 голов, сообщает GraceNote Live.
Больше "Арсенала" пропустили только "Барселона" (221 гол), "Бавария" (226) и "Реал" (248).
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Беспроигрышная серия "Сент-Этьена" в еврокубках насчитывает уже 10 матчей — пять побед и пять поражений.
лол6л9тb
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Юнайтед погбецо, Сент-Этьен небольшое погбецо.
Тоттенхэм эррерцо
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16.02.2017 13:22 #
alexminck
я может и сосу елдаки, но делаю это как мужик
Источник: http://fapl.ru/posts/53193/?c=1#c6278500
(ответить)
Сегодня покажем Арсеналу как в еврокубках выступать надо.
(ответить)
Беспроигрышная серия "Сент-Этьена" в еврокубках насчитывает уже 10 матчей — пять побед и пять поражений.
lolkek azaza
(ответить)
Беспроигрышная серия "Сент-Этьена" в еврокубках насчитывает уже 10 матчей — пять побед и пять поражений.
надо взять телефон диллера у афтара
(ответить)
Люнгберг может и был педиком но играл как мужик.
Источник: http://fapl.ru/posts/53193/?c=1
(ответить)
Вчера когда Арсенал сравнял счет пздц радовался,как за Челси,но пздюки опять прое6али,летом нужно тащить Санчеса к нам,сливать Виллиана,лямов 40,ибо он вряд ли согласится сесть на скамейку в отличие от Педро,дальше всеми силами уговорить Эвертон к продаже Лукаку,лямов 70,пойдет,Санчес 50,нужен хороший цпз силовой вместо Матича,Кейси збс подошел бы(:
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у Арсенала?
http://news-ria.ru/wp-content/uploads/D094D0B8D0B0D0BDD0B0-D0A8D183D180D18BD0B3D0B8D0BDD0B0-D09FD183D181D182D18C-D0B3D0BED0B2D0BED180D18FD182-D0BDD0B0-D0B4D0BED0BDD18BD188D0BAD0B5.jpg
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если бы к диане шурыгиной подкатывал жека, ему бы дали 6 лет, а не 8
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мамке погбы симпатизировал
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– Я не хочу выигрывать Лигу Европы, – приводит слова Моуринью BBC Sport. – Это стало бы большим разочарованием для меня. Не хочу, чтобы мои игроки считали, что Лига Европы - турнир их уровня.
попанам на заметку
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