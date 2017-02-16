Скоулз: "Юнайтед" финиширует на третьем месте"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что доволен игрой "красных дьяволов" при Жозе Моуриньо и рассчитывает на завоевание третьего места по итогам сезона Премьер-Лиги.
Еще недавно Скоулз был одним из главных критиков Луи Ван Галя, предшественника Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед". Однако теперь Пол наблюдает значительный прогресс и ожидает, что вскоре "дьяволы" улучшат свое турнирное положение.
"Я наблюдаю значительный прогресс относительно последней пары лет. Первые два-три месяца не были отличными, но им удалось наладить ситуацию. Они играют в футбол, который доставляет фанатам наслаждение".
"Единственная проблема — то, что они все еще шестые, что слегка беспокоит, учитывая их столь хорошую форму. Но, наблюдая за ними сейчас, у меня нет сомнений, что они финишируют в топ-4".
"Из числа команд первой шестерки, включая "Челси", они играют в лучший футбол, и мне бы хотелось чтобы они финишировали вторыми или третьими. Вероятно, третьими, если мне нужно сделать прогноз".
"На мой взгляд, в топ-4 будут "Челси", "Сити", "Юнайтед", а также "Арсенал" или "Ливерпуль", — сообщил Скоулз Daily Mail.
16.02.2017 11:00
Просмотров: 473
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И после этого он считает себя экспертом))
(ответить)
Скоулз прямо сказал что ТТХ днари
(ответить)
Без комментариев, а те кто считает что МЮ по игре находится на 6 ом месте, то он большой еблан просто. МЮ как минимум по игре находится на втором месте, просто дома просрали стока очков с калеками. Ну не прет дому, моменты удары до хрена, не везет с победами просто
(ответить)
Пол херни не скажет, прогнозирует редко, но метко.
(ответить)
...с конца
фиу, ха!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий