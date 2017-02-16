Скоулз: "Юнайтед" финиширует на третьем месте"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что доволен игрой "красных дьяволов" при Жозе Моуриньо и рассчитывает на завоевание третьего места по итогам сезона Премьер-Лиги.

Еще недавно Скоулз был одним из главных критиков Луи Ван Галя, предшественника Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед". Однако теперь Пол наблюдает значительный прогресс и ожидает, что вскоре "дьяволы" улучшат свое турнирное положение.



"Я наблюдаю значительный прогресс относительно последней пары лет. Первые два-три месяца не были отличными, но им удалось наладить ситуацию. Они играют в футбол, который доставляет фанатам наслаждение".



"Единственная проблема — то, что они все еще шестые, что слегка беспокоит, учитывая их столь хорошую форму. Но, наблюдая за ними сейчас, у меня нет сомнений, что они финишируют в топ-4".



"Из числа команд первой шестерки, включая "Челси", они играют в лучший футбол, и мне бы хотелось чтобы они финишировали вторыми или третьими. Вероятно, третьими, если мне нужно сделать прогноз".



"На мой взгляд, в топ-4 будут "Челси", "Сити", "Юнайтед", а также "Арсенал" или "Ливерпуль", — сообщил Скоулз Daily Mail.