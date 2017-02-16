Скоулз: "Юнайтед" финиширует на третьем месте"

Пол Скоулз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что доволен игрой "красных дьяволов" при Жозе Моуриньо и рассчитывает на завоевание третьего места по итогам сезона Премьер-Лиги.

Еще недавно Скоулз был одним из главных критиков Луи Ван Галя, предшественника Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед". Однако теперь Пол наблюдает значительный прогресс и ожидает, что вскоре "дьяволы" улучшат свое турнирное положение.

"Я наблюдаю значительный прогресс относительно последней пары лет. Первые два-три месяца не были отличными, но им удалось наладить ситуацию. Они играют в футбол, который доставляет фанатам наслаждение".

"Единственная проблема — то, что они все еще шестые, что слегка беспокоит, учитывая их столь хорошую форму. Но, наблюдая за ними сейчас, у меня нет сомнений, что они финишируют в топ-4".

"Из числа команд первой шестерки, включая "Челси", они играют в лучший футбол, и мне бы хотелось чтобы они финишировали вторыми или третьими. Вероятно, третьими, если мне нужно сделать прогноз".

"На мой взгляд, в топ-4 будут "Челси", "Сити", "Юнайтед", а также "Арсенал" или "Ливерпуль", — сообщил Скоулз Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 473

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  1. justlfcfan 16.02.2017 11:10 # justlfcfan
    И после этого он считает себя экспертом))

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  2. sport2k 16.02.2017 11:08 # sport2k
    Скоулз прямо сказал что ТТХ днари

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  3. mu-fc 16.02.2017 11:07 # mu-fc
    Без комментариев, а те кто считает что МЮ по игре находится на 6 ом месте, то он большой еблан просто. МЮ как минимум по игре находится на втором месте, просто дома просрали стока очков с калеками. Ну не прет дому, моменты удары до хрена, не везет с победами просто

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  4. villian 16.02.2017 11:04 # villian
    Пол херни не скажет, прогнозирует редко, но метко.

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  5. melwood-lfc 16.02.2017 11:02 # melwood-lfc
    ...с конца

    фиу, ха!

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