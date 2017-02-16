Голд жалеет, за какую цену "Вест Хэм" продал Пайе

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд заявил, что считает себя "обманутым" после продажи плеймейкера Димитри Пайе в "Марсель" всего за 25 миллионов фунтов.

Ровно год назад Пайе заключил с "молотобойцами" новый контракт до июня 2021, став самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Однако в этом сезоне настроение и планы Димитри быстро поменялись.



Напомним, в прошлом месяце 29-летний француз отказался играть и тренироваться с командой Славена Билича, потребовав отпустить себя назад в "Марсель". После нескольких недель упорных переговоров "Вест Хэм" все же согласовал продажу Пайе, и Голд до сих пор жалеет, на каких условиях состоялась сделка.



"Я жалею лишь о том, что он был продан за 25 миллионов фунтов. Думаю, он стоит больше. Думаю, на открытом рынке он мог бы принести 30-35 миллионов фунтов. Думаю, фанаты чувствуют себя немного обманутыми, ведь клуб не получил полную стоимость".



"Он настаивал, что уйдет только в "Марсель". Предложения делал только один клуб, и это негативно сказалось на цене. Мы получили только 25 миллионов вместо, может быть, 35 миллионов".



"Не думаю, что он повел себя очень хорошо в этой ситуации. Да и кто вообще может быть доволен собой в этой ситуации? Полагаю, все мы расстроены, но нужно двигаться дальше. Жизнь идет своим чередом и без Димитри Пайе", — сообщил Голд Sky Sports.



Также босс "Вест Хэма" поведал, что на каких игроков отныне будет опираться его клуб.



"Дэвид Салливан, я, Славен, — все мы предпочитаем английских игроков или игроков, которые имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге. Именно поэтому недавно мы пригасили двух таковых (Жозе Фонте и Роберта Снодграсса), обладающих потрясающим послужным списком", — добавил Голд.