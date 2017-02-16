Голд жалеет, за какую цену "Вест Хэм" продал Пайе

Димитри Пайе Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд заявил, что считает себя "обманутым" после продажи плеймейкера Димитри Пайе в "Марсель" всего за 25 миллионов фунтов.

Ровно год назад Пайе заключил с "молотобойцами" новый контракт до июня 2021, став самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Однако в этом сезоне настроение и планы Димитри быстро поменялись.

Напомним, в прошлом месяце 29-летний француз отказался играть и тренироваться с командой Славена Билича, потребовав отпустить себя назад в "Марсель". После нескольких недель упорных переговоров "Вест Хэм" все же согласовал продажу Пайе, и Голд до сих пор жалеет, на каких условиях состоялась сделка.

"Я жалею лишь о том, что он был продан за 25 миллионов фунтов. Думаю, он стоит больше. Думаю, на открытом рынке он мог бы принести 30-35 миллионов фунтов. Думаю, фанаты чувствуют себя немного обманутыми, ведь клуб не получил полную стоимость".

"Он настаивал, что уйдет только в "Марсель". Предложения делал только один клуб, и это негативно сказалось на цене. Мы получили только 25 миллионов вместо, может быть, 35 миллионов".

"Не думаю, что он повел себя очень хорошо в этой ситуации. Да и кто вообще может быть доволен собой в этой ситуации? Полагаю, все мы расстроены, но нужно двигаться дальше. Жизнь идет своим чередом и без Димитри Пайе", — сообщил Голд Sky Sports.

Также босс "Вест Хэма" поведал, что на каких игроков отныне будет опираться его клуб.

"Дэвид Салливан, я, Славен, — все мы предпочитаем английских игроков или игроков, которые имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге. Именно поэтому недавно мы пригасили двух таковых (Жозе Фонте и Роберта Снодграсса), обладающих потрясающим послужным списком", — добавил Голд.


Метки Вест Хэм, Голд, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 10:00

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  1. pistolero-lfc 16.02.2017 10:18 # pistolero-lfc
    какой же он сука жадный. вместо того, чтобы думать о климате внутри команды и долгосрочном развитии клуба, думает о воображаемых 5-10 млн.
    ну ничего, на продаже Лансини заработаете зато.

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  2. mrork 16.02.2017 10:13 # mrork
    Да он долбень, он продал лучшего игрока команды, надо было умнее вопрос решать.

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  3. felixok 16.02.2017 10:04 # felixok
    Может он и стоит больше, но в такой ситуации хорошо хоть 25 лямов подняли. Не продай его сейчас, он бы и не играл и получал не хилую зп

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