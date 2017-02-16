"Бавария" — "Арсенал". Лучшие моменты (ВИДЕО)

Арьен Роббен Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Арсеналом".



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Метки Арсенал, Бавария, видео, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 09:10

Количество просмотров Просмотров: 794

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Последние комментарии:




  1. mjjitsu 16.02.2017 10:37 # mjjitsu
    После 1-го гола Тиаго, явно видно, что пошла минус мораль у какнонов)

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  2. pistolero-lfc 16.02.2017 10:22 # pistolero-lfc
    а вот что было после игры:

    https://twitter.com/mikesanz19/status/832009910070149121

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  3. mubartlet 16.02.2017 10:19 # mubartlet
    Арсений хотел по быстрому съебнуть от позора, но не получилось))) Надо подождать))

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  4. karnivool 16.02.2017 09:53 # karnivool
    годно!

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  5. last-chapter 16.02.2017 09:53 # last-chapter
    "18+"

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  6. skychnie-oboi 16.02.2017 09:37 # skychnie-oboi
    Жаль Оспину, единственный мужик был на поле - ебанные ГГ.

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  7. gio 16.02.2017 09:28 # gio
    жизнь боль для онанят

    (ответить)

  8. fc-zenit 16.02.2017 09:23 # fc-zenit
    посмотрим еще раз на это)

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