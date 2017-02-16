"Бавария" — "Арсенал". Лучшие моменты (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Арсеналом".
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16.02.2017 09:10
Просмотров: 794
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Последние комментарии:
После 1-го гола Тиаго, явно видно, что пошла минус мораль у какнонов)
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а вот что было после игры:
https://twitter.com/mikesanz19/status/832009910070149121
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Арсений хотел по быстрому съебнуть от позора, но не получилось))) Надо подождать))
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годно!
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"18+"
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Жаль Оспину, единственный мужик был на поле - ебанные ГГ.
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жизнь боль для онанят
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посмотрим еще раз на это)
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