Кейн считает, что у "Тоттенхэма" "отличные шансы" на победу в Лиге Европы

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда имеет "отличные шансы" выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

Как известно, "шпоры" провалились в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, особенно удручающий футбол показав в домашних матчах на "Уэмбли". Подопечные Маурисио Почеттино финишировали только третьими в своей группе и, таким образом, попали в Лигу Европы.

В четверг вечером "Тоттенхэм" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Гента". Кейн признается, что ему по душе этот турнир, и он бы хотел выиграть его.

"Я был бы счастлив выиграть Лигу Европы. Это соревнование, которое весьма близко моему сердцу. Я получил в нем много отличного опыта, сохранив множество хороших воспоминаний. Было бы удивительно добавить в эту коллекцию и сам трофей".

"В этом году у нас отличные шансы на победу. У нас сильный состав, и мы являемся одной из лучших команд в этом соревновании. Надеюсь, когда наступит май, мы будем в финале или около него. Мы должны постараться выиграть этот трофей", — сообщил Кейн BT Sport.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2017 09:00

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  1. mu-fc 16.02.2017 11:08 # mu-fc
    финал МЮ 3-1 ТТХ

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  2. stepalex 16.02.2017 09:34 # stepalex
    Кейн был уверен и в шансах на лч. он вообще уверенный парень, как и весь ттх. скоро будут уверены в победе чш.

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  3. karnivool 16.02.2017 09:16 # karnivool
    еще один шкодран!

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  4. pistolero-lfc 16.02.2017 09:02 # pistolero-lfc
    поскольку победитель ЛЕ попадает в групповой этап ЛЧ, то пошли вы нахуй

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