Кейн считает, что у "Тоттенхэма" "отличные шансы" на победу в Лиге Европы

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда имеет "отличные шансы" выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

Как известно, "шпоры" провалились в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, особенно удручающий футбол показав в домашних матчах на "Уэмбли". Подопечные Маурисио Почеттино финишировали только третьими в своей группе и, таким образом, попали в Лигу Европы.



В четверг вечером "Тоттенхэм" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Гента". Кейн признается, что ему по душе этот турнир, и он бы хотел выиграть его.



"Я был бы счастлив выиграть Лигу Европы. Это соревнование, которое весьма близко моему сердцу. Я получил в нем много отличного опыта, сохранив множество хороших воспоминаний. Было бы удивительно добавить в эту коллекцию и сам трофей".



"В этом году у нас отличные шансы на победу. У нас сильный состав, и мы являемся одной из лучших команд в этом соревновании. Надеюсь, когда наступит май, мы будем в финале или около него. Мы должны постараться выиграть этот трофей", — сообщил Кейн BT Sport.