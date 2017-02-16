Кейн считает, что у "Тоттенхэма" "отличные шансы" на победу в Лиге Европы
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда имеет "отличные шансы" выиграть Лигу Европы в этом сезоне.
Как известно, "шпоры" провалились в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, особенно удручающий футбол показав в домашних матчах на "Уэмбли". Подопечные Маурисио Почеттино финишировали только третьими в своей группе и, таким образом, попали в Лигу Европы.
В четверг вечером "Тоттенхэм" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Гента". Кейн признается, что ему по душе этот турнир, и он бы хотел выиграть его.
"Я был бы счастлив выиграть Лигу Европы. Это соревнование, которое весьма близко моему сердцу. Я получил в нем много отличного опыта, сохранив множество хороших воспоминаний. Было бы удивительно добавить в эту коллекцию и сам трофей".
"В этом году у нас отличные шансы на победу. У нас сильный состав, и мы являемся одной из лучших команд в этом соревновании. Надеюсь, когда наступит май, мы будем в финале или около него. Мы должны постараться выиграть этот трофей", — сообщил Кейн BT Sport.
16.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
финал МЮ 3-1 ТТХ
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Кейн был уверен и в шансах на лч. он вообще уверенный парень, как и весь ттх. скоро будут уверены в победе чш.
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еще один шкодран!
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поскольку победитель ЛЕ попадает в групповой этап ЛЧ, то пошли вы нахуй
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