Куман и Почеттино не собираются в "Барселону"

Двое работающих в Премьер-Лиге тренеров, Рональд Куман из "Эвертона" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", привлекают серьезный интерес со стороны "Барселоны".

Как известно, контракт нынешнего наставника "Барсы" Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона. Поражение 4:0 от ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов на этой неделе только подстегнуло слухи о намерении каталонцев подыскать нового тренера.



Как утверждает Daily Mirror, одним из ведущих кандидатов на пост, который вскоре может стать вакантным, является Куман, в свое время поигравший за "Барсу". Однако Рональд лишь прошлым летом взялся за амбициозный проект в "Эвертоне", и переманить его с "Гудисон Парк" будет сложно.



Среди фаворитов букмекеров на роль сменщика Энрике также присутствует и Почеттино, но в преддверии матча Лиги Европы против "Гента" экс-рулевой "Эспаньола" заверил, что счастлив продолжить работу со "шпорами".



"Важно думать о завтрашней игре. Мне нечего сказать по поводу этих слухов. Я в "Тоттенхэме". Я очень счастлив, и у меня остается еще четыре года по контракту. Я наслаждаюсь этим удивительным проектом. Это непростой проект, но я очень счастлив здесь", — цитирует Почеттино Daily Mirror.



Добавим, твердая позиция Кумана и Почеттино, желающих продолжить работу в своих нынешних клубах, может заставить "Барсу" обратиться к кандидатуре Хорхе Сампаоли из "Севильи".