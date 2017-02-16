Куман и Почеттино не собираются в "Барселону"
Двое работающих в Премьер-Лиге тренеров, Рональд Куман из "Эвертона" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", привлекают серьезный интерес со стороны "Барселоны".
Как известно, контракт нынешнего наставника "Барсы" Луиса Энрике истекает уже в конце этого сезона. Поражение 4:0 от ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов на этой неделе только подстегнуло слухи о намерении каталонцев подыскать нового тренера.
Как утверждает Daily Mirror, одним из ведущих кандидатов на пост, который вскоре может стать вакантным, является Куман, в свое время поигравший за "Барсу". Однако Рональд лишь прошлым летом взялся за амбициозный проект в "Эвертоне", и переманить его с "Гудисон Парк" будет сложно.
Среди фаворитов букмекеров на роль сменщика Энрике также присутствует и Почеттино, но в преддверии матча Лиги Европы против "Гента" экс-рулевой "Эспаньола" заверил, что счастлив продолжить работу со "шпорами".
"Важно думать о завтрашней игре. Мне нечего сказать по поводу этих слухов. Я в "Тоттенхэме". Я очень счастлив, и у меня остается еще четыре года по контракту. Я наслаждаюсь этим удивительным проектом. Это непростой проект, но я очень счастлив здесь", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
Добавим, твердая позиция Кумана и Почеттино, желающих продолжить работу в своих нынешних клубах, может заставить "Барсу" обратиться к кандидатуре Хорхе Сампаоли из "Севильи".
16.02.2017 08:00
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Но же уже одной ногой в Арсенале
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