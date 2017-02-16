Моуриньо симпатизирует маме Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил симпатию матери своего полузащитника Поля Погба, которая в четверг вечером будет наблюдать за игрой своих сыновей друг против друга.

Как на днях признался защитник "Сент-Этьена" Флорентин Погба, он будет персонально опекать своего младшего брата Поля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорд".



Противостояние родных братьев обещает стать непростым зрелищем для их матери, и, как признается Жозе, он разговаривал на эту тему с Полем.



"Мы разговаривал об этом семейном противостоянии, но разговаривали в хорошем смысле, веселом смысле. Думаю, это хорошо, это приятное совпадение. Думаю, немного некомфортно может быть лишь маме Погба, но это нормально. Для нее невозможно сделать выбор".



"Я знаю от Поля, что его мама хочет, чтобы матч закончился вничью, но на следующей неделе в любом случае один ее сын будет счастлив, а другой расстроен".



"Это единственная и небольшая проблема для их мамы. Для них самих это будет приятное противостояние, они получат удовольствие от игры друг против друга. Поль в восторге, и Флорентин, я уверен, тоже. Думаю, это хорошо", — цитирует Моуриньо Sky Sports.